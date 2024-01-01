Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло

Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло
Подавати тепло в квартири лучан розпочнуть тоді, коли середньодобова температура повітря на вулиці протягом трьох діб буде + 8°C та нижче. Якщо наступні кілька днів не зміняться погодні умови, то теплопостачання в помешкання лучан можуть запустити наприкінці тижня.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost розповів речник підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

"Тепло в домівки лучан і в інші заклади комунальної та державної власності буде подано тоді, коли впродовж трьох днів середня добова температура не перевищуватиме + 8°C. Вчора, 13 жовтня, була перша доба, коли стовпчик термометра тримався на такому рівні. Якщо така тенденція зберігатиметься, це стане точкою старту для опалювального сезону", - зазначив речник.

Спочатку комунальники забезпечуватимуть теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади обласного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, опалювальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло
Сьогодні, 14:22
Через сильні пориви вітру на Волині повністю знеструмлені 26 населених пунктів
Сьогодні, 13:33
46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 13:13
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 12:38
Останній бій прийняв на Курському напрямку: загинув Герой з Волині Володимир Кашуба
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
В міськраді розповіли, за яких умов у Луцьку почнеться опалювальний сезон В міськраді розповіли, за яких умов у Луцьку почнеться опалювальний сезон
09 жовтень, 11:13
Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж
04 жовтень, 15:10
Чи готовий Луцьк до опалювального сезону Чи готовий Луцьк до опалювального сезону
23 вересень, 22:16
Як Луцьк готується до опалювального сезону Як Луцьк готується до опалювального сезону
15 вересень, 08:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло
Сьогодні, 14:22
 0
Через сильні пориви вітру на Волині повністю знеструмлені 26 населених пунктів
Сьогодні, 13:33
 0
46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 13:13
 0
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 12:38
 0
Останній бій прийняв на Курському напрямку: загинув Герой з Волині Володимир Кашуба
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8