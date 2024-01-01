Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло

Подавати тепло в квартири лучан розпочнуть тоді, коли середньодобова температура повітря на вулиці протягом трьох діб буде + 8°C та нижче. Якщо наступні кілька днів не зміняться погодні умови, то теплопостачання в помешкання лучан можуть запустити наприкінці тижня.Про церозповів речник підприємства "Луцьктепло""Тепло в домівки лучан і в інші заклади комунальної та державної власності буде подано тоді, коли впродовж трьох днів середня добова температура не перевищуватиме + 8°C. Вчора, 13 жовтня, була перша доба, коли стовпчик термометра тримався на такому рівні. Якщо така тенденція зберігатиметься, це стане точкою старту для опалювального сезону", - зазначив речник.Спочатку комунальники забезпечуватимуть теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади обласного центру.