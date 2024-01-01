Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло
Сьогодні, 14:22
Подавати тепло в квартири лучан розпочнуть тоді, коли середньодобова температура повітря на вулиці протягом трьох діб буде + 8°C та нижче. Якщо наступні кілька днів не зміняться погодні умови, то теплопостачання в помешкання лучан можуть запустити наприкінці тижня.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost розповів речник підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
"Тепло в домівки лучан і в інші заклади комунальної та державної власності буде подано тоді, коли впродовж трьох днів середня добова температура не перевищуватиме + 8°C. Вчора, 13 жовтня, була перша доба, коли стовпчик термометра тримався на такому рівні. Якщо така тенденція зберігатиметься, це стане точкою старту для опалювального сезону", - зазначив речник.
Спочатку комунальники забезпечуватимуть теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади обласного центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost розповів речник підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
"Тепло в домівки лучан і в інші заклади комунальної та державної власності буде подано тоді, коли впродовж трьох днів середня добова температура не перевищуватиме + 8°C. Вчора, 13 жовтня, була перша доба, коли стовпчик термометра тримався на такому рівні. Якщо така тенденція зберігатиметься, це стане точкою старту для опалювального сезону", - зазначив речник.
Спочатку комунальники забезпечуватимуть теплом дитячі, лікувальні та навчальні заклади обласного центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Опалювальний сезон: коли у квартирах лучан з`явиться тепло
Сьогодні, 14:22
46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 13:13
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 12:38