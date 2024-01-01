ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
Сьогодні, 14:38
Ринок нерухомості Луцька пропонує вибір житла на будь-який смак та гаманець.
Від затишних квартир в історичному центрі до новобудов із сучасними зручностями — кожен може знайти тут варіант до душі.
Але поряд із порівняно доступними квадратними метрами існують і справжні перлини елітної нерухомості.
Журналісти ВолиньPost промоніторили найпопулярнішу платформу з купівлі житла «ОЛХ» та відшукали найдорожчі квартири, які продаються у Луцьку.
Трикімнатна квартира поблизу «Променя» / 230 000 доларів
Квартира дворівнева, розташована на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа — 144 м². В оселі є балкон і власна лоджія. Для безпеки встановлена сигналізація. У вартість входить повне меблювання, а також гараж площею 24 м² та окреме господарське приміщення.
Чотирикімнатна квартира в районі ЛПЗ / 189 000 доларів
Розташована на першому поверсі чотириповерхового будинку. Площа складає 130 м². На першому рівні знаходяться кухня, поєднана з вітальнею, простора кімната з каміном і великими вікнами, спальня, дитяча, санвузол та передпокій. Є також цокольний поверх. В оселі зроблено сучасний ремонт, вона повністю укомплектована необхідною побутовою технікою та меблями. У вартість врахований гараж.
П’ятикімнатна квартира з власною терасою поблизу «Там-Таму» / 180 000 доларів
Має два рівні, що розташовані на дев’ятому та десятому поверхах багатоквартирного будинку. Загальна площа — 180 м². В оселі наявна власна простора тераса. Є також окрема пральна кімната. Власники зазначають, що ремонт виконаний із високоякісних матеріалів. Продається квартира разом з меблями та технікою.
Квартира з дизайнерським ремонтом в центрі міста / 174 000 доларів
Квартира дворівнева, розташована на дев’ятому-десятому поверхах. Площа — 160 м². На першому рівні має кухню-студію, поєднану з відпочинковою зоною та каміном, санвузол. На другому — три кімнати, гардеробну та ще один туалет. В оселі зроблений дизайнерський ремонт, встановлено систему кондиціювання, сигналізацію. Укомплектована меблями та технікою.
Затишна квартира на Чорновола / 159 000 доларів
Затишна дворівнева квартира зі стильним дизайнерським ремонтом. Має простору вітальню, сучасну та функціональну кухню, три затишних спальні та комфортні санвузли. Загальна площа житла становить 178,1 м².
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Від затишних квартир в історичному центрі до новобудов із сучасними зручностями — кожен може знайти тут варіант до душі.
Але поряд із порівняно доступними квадратними метрами існують і справжні перлини елітної нерухомості.
Журналісти ВолиньPost промоніторили найпопулярнішу платформу з купівлі житла «ОЛХ» та відшукали найдорожчі квартири, які продаються у Луцьку.
Трикімнатна квартира поблизу «Променя» / 230 000 доларів
Квартира дворівнева, розташована на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа — 144 м². В оселі є балкон і власна лоджія. Для безпеки встановлена сигналізація. У вартість входить повне меблювання, а також гараж площею 24 м² та окреме господарське приміщення.
Чотирикімнатна квартира в районі ЛПЗ / 189 000 доларів
Розташована на першому поверсі чотириповерхового будинку. Площа складає 130 м². На першому рівні знаходяться кухня, поєднана з вітальнею, простора кімната з каміном і великими вікнами, спальня, дитяча, санвузол та передпокій. Є також цокольний поверх. В оселі зроблено сучасний ремонт, вона повністю укомплектована необхідною побутовою технікою та меблями. У вартість врахований гараж.
П’ятикімнатна квартира з власною терасою поблизу «Там-Таму» / 180 000 доларів
Має два рівні, що розташовані на дев’ятому та десятому поверхах багатоквартирного будинку. Загальна площа — 180 м². В оселі наявна власна простора тераса. Є також окрема пральна кімната. Власники зазначають, що ремонт виконаний із високоякісних матеріалів. Продається квартира разом з меблями та технікою.
Квартира з дизайнерським ремонтом в центрі міста / 174 000 доларів
Квартира дворівнева, розташована на дев’ятому-десятому поверхах. Площа — 160 м². На першому рівні має кухню-студію, поєднану з відпочинковою зоною та каміном, санвузол. На другому — три кімнати, гардеробну та ще один туалет. В оселі зроблений дизайнерський ремонт, встановлено систему кондиціювання, сигналізацію. Укомплектована меблями та технікою.
Затишна квартира на Чорновола / 159 000 доларів
Затишна дворівнева квартира зі стильним дизайнерським ремонтом. Має простору вітальню, сучасну та функціональну кухню, три затишних спальні та комфортні санвузли. Загальна площа житла становить 178,1 м².
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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