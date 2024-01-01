ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку

Ринок нерухомості Луцька пропонує вибір житла на будь-який смак та гаманець.Від затишних квартир в історичному центрі до новобудов із сучасними зручностями — кожен може знайти тут варіант до душі.Але поряд із порівняно доступними квадратними метрами існують і справжні перлини елітної нерухомості.Журналістипромоніторили найпопулярнішу платформу з купівлі житла «ОЛХ» та відшукали найдорожчі квартири, які продаються у Луцьку.Квартира дворівнева, розташована на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа — 144 м². В оселі є балкон і власна лоджія. Для безпеки встановлена сигналізація. У вартість входить повне меблювання, а також гараж площею 24 м² та окреме господарське приміщення.Розташована на першому поверсі чотириповерхового будинку. Площа складає 130 м². На першому рівні знаходяться кухня, поєднана з вітальнею, простора кімната з каміном і великими вікнами, спальня, дитяча, санвузол та передпокій. Є також цокольний поверх. В оселі зроблено сучасний ремонт, вона повністю укомплектована необхідною побутовою технікою та меблями. У вартість врахований гараж.Має два рівні, що розташовані на дев’ятому та десятому поверхах багатоквартирного будинку. Загальна площа — 180 м². В оселі наявна власна простора тераса. Є також окрема пральна кімната. Власники зазначають, що ремонт виконаний із високоякісних матеріалів. Продається квартира разом з меблями та технікою.Квартира дворівнева, розташована на дев’ятому-десятому поверхах. Площа — 160 м². На першому рівні має кухню-студію, поєднану з відпочинковою зоною та каміном, санвузол. На другому — три кімнати, гардеробну та ще один туалет. В оселі зроблений дизайнерський ремонт, встановлено систему кондиціювання, сигналізацію. Укомплектована меблями та технікою.Затишна дворівнева квартира зі стильним дизайнерським ремонтом. Має простору вітальню, сучасну та функціональну кухню, три затишних спальні та комфортні санвузли. Загальна площа житла становить 178,1 м².