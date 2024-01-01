ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку

ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
Ринок нерухомості Луцька пропонує вибір житла на будь-який смак та гаманець.

Від затишних квартир в історичному центрі до новобудов із сучасними зручностями — кожен може знайти тут варіант до душі.

Але поряд із порівняно доступними квадратними метрами існують і справжні перлини елітної нерухомості.

Журналісти ВолиньPost промоніторили найпопулярнішу платформу з купівлі житла «ОЛХ» та відшукали найдорожчі квартири, які продаються у Луцьку.

Трикімнатна квартира поблизу «Променя» / 230 000 доларів

Квартира дворівнева, розташована на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа — 144 м². В оселі є балкон і власна лоджія. Для безпеки встановлена сигналізація. У вартість входить повне меблювання, а також гараж площею 24 м² та окреме господарське приміщення.
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку


Чотирикімнатна квартира в районі ЛПЗ / 189 000 доларів

Розташована на першому поверсі чотириповерхового будинку. Площа складає 130 м². На першому рівні знаходяться кухня, поєднана з вітальнею, простора кімната з каміном і великими вікнами, спальня, дитяча, санвузол та передпокій. Є також цокольний поверх. В оселі зроблено сучасний ремонт, вона повністю укомплектована необхідною побутовою технікою та меблями. У вартість врахований гараж.
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку


П’ятикімнатна квартира з власною терасою поблизу «Там-Таму» / 180 000 доларів

Має два рівні, що розташовані на дев’ятому та десятому поверхах багатоквартирного будинку. Загальна площа — 180 м². В оселі наявна власна простора тераса. Є також окрема пральна кімната. Власники зазначають, що ремонт виконаний із високоякісних матеріалів. Продається квартира разом з меблями та технікою.
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку


Квартира з дизайнерським ремонтом в центрі міста / 174 000 доларів

Квартира дворівнева, розташована на дев’ятому-десятому поверхах. Площа — 160 м². На першому рівні має кухню-студію, поєднану з відпочинковою зоною та каміном, санвузол. На другому — три кімнати, гардеробну та ще один туалет. В оселі зроблений дизайнерський ремонт, встановлено систему кондиціювання, сигналізацію. Укомплектована меблями та технікою.
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку


Затишна квартира на Чорновола / 159 000 доларів

Затишна дворівнева квартира зі стильним дизайнерським ремонтом. Має простору вітальню, сучасну та функціональну кухню, три затишних спальні та комфортні санвузли. Загальна площа житла становить 178,1 м².
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 14:46
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
Сьогодні, 14:38
Захищаючи Україну, загинула військова Марія Рибіна, яка з родиною переїхала на Волинь
Сьогодні, 14:28
Ексдепутат Ляшко став комбатом безпілотних систем у 63 ОМБр
Сьогодні, 14:10
80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП), - опитування
Сьогодні, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 14:46
 0
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
Сьогодні, 14:38
 0
Захищаючи Україну, загинула військова Марія Рибіна, яка з родиною переїхала на Волинь
Сьогодні, 14:28
 0
Ексдепутат Ляшко став комбатом безпілотних систем у 63 ОМБр
Сьогодні, 14:10
 0
80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП), - опитування
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8