Масовані обстріли енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону, - РНБО
Сьогодні, 15:10
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду, пише LB.ua.
"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.
Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.
Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.
Нагадаємо, що у Луцьку з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.
Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.
Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.
Нагадаємо, що у Луцьку з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині судили одного з учасників мітингу під Ковельським ТЦК
Сьогодні, 16:08
Масовані обстріли енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону, - РНБО
Сьогодні, 15:10
На Рівненщині на міні підірвався мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 14:46
ТОП-5 найдорожчих квартир, які продаються в Луцьку
Сьогодні, 14:38