Масовані обстріли енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону, - РНБО

Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду, пише



"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.



Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.



Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.



Нагадаємо, що у Луцьку з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар Ради національної безпеки та оборониповідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду, пише LB.ua "З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.Нагадаємо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію