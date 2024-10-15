Масовані обстріли енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону, - РНБО

Масовані обстріли енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону, - РНБО
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду, пише LB.ua.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Нагадаємо, що у Луцьку з 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.

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Теги: Росія, Україна, війна
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