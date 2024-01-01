Судили лікарку, яка підбурювала до блокування будівлі ТЦК у Ковелі та учасника бунту

Судили лікарку, яка підбурювала до блокування будівлі ТЦК у Ковелі та учасника бунту
Адміністраторку групи у Viber визнали винною у перешкоджанні Збройним силам України. Вона інформувала про місце вручення повісток, а також підбурювала до блокування будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі.

Йдеться про події, що відбулися 3 серпня 2024 року. Покарання отримав також один з активних учасників бунту, передає «Сила правди».

Суд встановив, що адміністраторка групи «Ковель і район» у Viber Юлія Загура закликала громадян зібратися 3 серпня 2024 року біля будівлі районного центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі, блокувати роботу установи, а також спонукала громадян до дій, спрямованих на перешкоджання роботі представникам ТЦК.

На акцію непокори зібралось близько сотні людей. Дехто навіть намагався силою проникнути в будівлю військкомату. Причиною бунту стало нібито затримання співробітниками ТЦК кількох молодиків, які не мали при собі військово-облікових документів.

У Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки тоді заявили, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у «необхідному руслі» російськими спецслужбами через відповідні «інформаційні системи». І навіть долучили приклади коментарів ботів, які додатково підбурювали товариство.

До речі, у вироку суду також підкреслили, що заколотниця перебуває під впливом інформаційно-психологічних спецоперацій Росії проти України.

Крім того, Юлія Загура неодноразово повідомляла у Viber-групі «Ковель і район» про місця проведення мобілізаційних заходів у Ковелі.

Жінка пішла на угоду з прокуратурою і цілком визнала свою вину у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Сторони узгодили покарання: п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком один рік. Юлія Загура має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

1-го жовтня суддя Ковельського міськрайонного суду Володимир Губар затвердив угоду про визнання винуватості.

Киянка Юлія Загура виховує двох малолітніх дітей і, як зазначено у вироку, працює лікарем загальної практики КП «Стоматологічна поліклініка імені Богомольця».

Крім того, 11 жовтня судили ще одного учасника заколоту. Волинянин Петро Арсенюк автівкою перекривав рух транспорту по вулиці Грушевського в місті Ковель та навіть заходив на територію військкомату, а також штовхав працівників поліції і ТЦК.

На суді чоловік визнав вину повністю. Суддя Ковельського міськрайонного суду Володимир Губар призначив порушнику штраф в розмірі 34 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, блокування, ТЦК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин напустив води в газові труби і залишив без газопостачання 73 квартири
Сьогодні, 23:19
Судили лікарку, яка підбурювала до блокування будівлі ТЦК у Ковелі та учасника бунту
Сьогодні, 22:38
В Україні ліквідують МСЕК
Сьогодні, 21:57
5 штурмова Київська бригада отримала від громади столиці ще 550 дронів, - Кличко
Сьогодні, 21:29
У госпіталі від отриманих у бою поранень помер воїн з Луцька Олег Годлевський
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
На Волині судили одного з учасників мітингу під Ковельським ТЦК На Волині судили одного з учасників мітингу під Ковельським ТЦК
15 жовтень, 16:08
На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep
10 жовтень, 21:57
Із Черкас до Ковеля гелікоптером транспортували донорське серце Із Черкас до Ковеля гелікоптером транспортували донорське серце
10 жовтень, 16:10
Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай Біля Покровська загинув 24-річний воїн з Волині Олексій Жалай
08 жовтень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин напустив води в газові труби і залишив без газопостачання 73 квартири
Сьогодні, 23:19
 0
Судили лікарку, яка підбурювала до блокування будівлі ТЦК у Ковелі та учасника бунту
Сьогодні, 22:38
 0
В Україні ліквідують МСЕК
Сьогодні, 21:57
 0
5 штурмова Київська бригада отримала від громади столиці ще 550 дронів, - Кличко
Сьогодні, 21:29
 0
У госпіталі від отриманих у бою поранень помер воїн з Луцька Олег Годлевський
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8