Судили лікарку, яка підбурювала до блокування будівлі ТЦК у Ковелі та учасника бунту





Йдеться про події, що відбулися 3 серпня 2024 року. Покарання отримав також один з активних учасників бунту, передає

Суд встановив, що адміністраторка групи «Ковель і район» у Viber Юлія Загура закликала громадян зібратися 3 серпня 2024 року біля будівлі районного центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі, блокувати роботу установи, а також спонукала громадян до дій, спрямованих на перешкоджання роботі представникам ТЦК.



На акцію непокори зібралось близько сотні людей. Дехто навіть намагався силою проникнути в будівлю військкомату. Причиною бунту стало нібито затримання співробітниками ТЦК кількох молодиків, які не мали при собі військово-облікових документів.



У Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки тоді заявили, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у «необхідному руслі» російськими спецслужбами через відповідні «інформаційні системи». І навіть долучили приклади коментарів ботів, які додатково підбурювали товариство.



До речі, у вироку суду також підкреслили, що заколотниця перебуває під впливом інформаційно-психологічних спецоперацій Росії проти України.



Крім того, Юлія Загура неодноразово повідомляла у Viber-групі «Ковель і район» про місця проведення мобілізаційних заходів у Ковелі.



Жінка пішла на угоду з прокуратурою і цілком визнала свою вину у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Сторони узгодили покарання: п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком один рік. Юлія Загура має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.



1-го жовтня суддя Ковельського міськрайонного суду Володимир Губар затвердив угоду про визнання винуватості.



Киянка Юлія Загура виховує двох малолітніх дітей і, як зазначено у вироку, працює лікарем загальної практики КП «Стоматологічна поліклініка імені Богомольця».



Крім того, 11 жовтня судили ще одного учасника заколоту. Волинянин Петро Арсенюк автівкою перекривав рух транспорту по вулиці Грушевського в місті Ковель та навіть заходив на територію військкомату, а також штовхав працівників поліції і ТЦК.



На суді чоловік визнав вину повністю. Суддя Ковельського міськрайонного суду Володимир Губар призначив порушнику штраф в розмірі 34 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністраторку групи у Viber визнали винною у перешкоджанні Збройним силам України. Вона інформувала про місце вручення повісток, а також підбурювала до блокування будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі.Йдеться про події, що відбулися 3 серпня 2024 року. Покарання отримав також один з активних учасників бунту, передає «Сила правди».

Суд встановив, що адміністраторка групи «Ковель і район» у Viberзакликала громадян зібратися 3 серпня 2024 року біля будівлі районного центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі, блокувати роботу установи, а також спонукала громадян до дій, спрямованих на перешкоджання роботі представникам ТЦК.На акцію непокори зібралось близько сотні людей. Дехто навіть намагався силою проникнути в будівлю військкомату. Причиною бунту стало нібито затримання співробітниками ТЦК кількох молодиків, які не мали при собі військово-облікових документів.У Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки тоді заявили, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у «необхідному руслі» російськими спецслужбами через відповідні «інформаційні системи». І навіть долучили приклади коментарів ботів, які додатково підбурювали товариство.До речі, у вироку суду також підкреслили, що заколотниця перебуває під впливом інформаційно-психологічних спецоперацій Росії проти України.Крім того, Юлія Загура неодноразово повідомляла у Viber-групі «Ковель і район» про місця проведення мобілізаційних заходів у Ковелі.Жінка пішла на угоду з прокуратурою і цілком визнала свою вину у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Сторони узгодили покарання: п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком один рік. Юлія Загура має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.1-го жовтня суддя Ковельського міськрайонного суду Володимир Губар затвердив угоду про визнання винуватості.Киянка Юлія Загура виховує двох малолітніх дітей і, як зазначено у вироку, працює лікарем загальної практики КП «Стоматологічна поліклініка імені Богомольця».Крім того, 11 жовтня судили ще одного учасника заколоту. Волинянин Петро Арсенюк автівкою перекривав рух транспорту по вулиці Грушевського в місті Ковель та навіть заходив на територію військкомату, а також штовхав працівників поліції і ТЦК.На суді чоловік визнав вину повністю. Суддя Ковельського міськрайонного суду Володимир Губар призначив порушнику штраф в розмірі 34 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію