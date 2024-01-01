В Україні ліквідують МСЕК





Президент Володимир Зеленський підписав указ "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів", яким увів у дію відповідне рішення, хвалене РНБО. Текст документа оприлюднений на сайті глави держави, передає



Згідно з рішенням РНБО, Міністерство охорони здоров’я разом з Державним бюро розслідувань, СБУ, Національною поліцією, обласними і Київською міською військовими адміністраціями мають створити у тижневий строк робочі групи з перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.



У тримісячний строк має бути підготовлена доповідь про результати перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, а у разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень - ініціювання їх перегляду та інформування правоохоронних органів.



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МОЗ і Мінцифри мають у двотижневий термін підготувати і подати на розгляд Кабміну план цифровізації проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій.



Водночас Пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ у тижневий строк мають провести аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.



Рішення РНБО передбачає розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради у місячний строк "законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року", а також законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.



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Крім того, уряду разом із Офісом генерального прокурора доручено невідкладно підготувати і внести у парламент законопроєкт щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України; проведення повторних перевірок рішень медико-соціальних експертних комісій, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.



Кабмін разом із Державною прикордонною службою та іншими заінтересованими органами має опрацювати у місячний строк внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання державного кордону колишніми посадовцями, які мають інвалідність, з визначенням переліку документів, що підлягатимуть перевірці.



РНБО також рекомендує Національному агентству з питань запобігання корупції "розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів законів України про внесення змін до Кримінального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України, які б визначали голову й членів медико-соціальних експертних комісій суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація)".



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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності. Зокрема, на ньому йшлося про встановлення багатьох фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.



Голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО повідомив про викриття масштабнх корупційних схем у лавах медико-соціальних експертних комісій. У 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб - засуджені.



5 жовтня працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Перед цим, 3 та 4 жовтня, правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.



У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. дол., а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.



Інтернет-видання Цензор.нет 15 жовтня поширило інформацію про те, що майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами 2-ї групи - згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи, і багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність - за рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи, який є сином Крупи. Зокрема, за даними журналістів, інвалідність отримали 49 прокурорів разом з очільником Хмельницької обласної прокуратури Олексієм Олійником.



Після цього генпрокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування щодо отримання 50-ма прокурорами на Хмельниччині групи інвалідності упродовж останніх років.



17 жовтня керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника було звільнено з посади за власним бажанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рішенням Ради національної безпеки і оборони України медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані з 31 грудня цього року.Президентпідписав указ "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів", яким увів у дію відповідне рішення, хвалене РНБО. Текст документа оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ. Згідно з рішенням РНБО, Міністерство охорони здоров’я разом з Державним бюро розслідувань, СБУ, Національною поліцією, обласними і Київською міською військовими адміністраціями мають створити у тижневий строк робочі групи з перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.У тримісячний строк має бути підготовлена доповідь про результати перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, а у разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень - ініціювання їх перегляду та інформування правоохоронних органів.Читайте також: Цьогоріч оголосили підозри 64 посадовцям МСЕК - голова СБУМОЗ і Мінцифри мають у двотижневий термін підготувати і подати на розгляд Кабміну план цифровізації проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій.Водночас Пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ у тижневий строк мають провести аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.Рішення РНБО передбачає розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради у місячний строк "законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року", а також законопроєкту щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.Читайте також: Костін заявив про звільнення з посади генпрокурораКрім того, уряду разом із Офісом генерального прокурора доручено невідкладно підготувати і внести у парламент законопроєкт щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України; проведення повторних перевірок рішень медико-соціальних експертних комісій, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.Кабмін разом із Державною прикордонною службою та іншими заінтересованими органами має опрацювати у місячний строк внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання державного кордону колишніми посадовцями, які мають інвалідність, з визначенням переліку документів, що підлягатимуть перевірці.РНБО також рекомендує Національному агентству з питань запобігання корупції "розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів законів України про внесення змін до Кримінального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України, які б визначали голову й членів медико-соціальних експертних комісій суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація)".Читайте також: Реформа МСЕК: як подолати «торгівлю інвалідністю»Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності. Зокрема, на ньому йшлося про встановлення багатьох фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.Голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО повідомив про викриття масштабнх корупційних схем у лавах медико-соціальних експертних комісій. У 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб - засуджені.5 жовтня працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Перед цим, 3 та 4 жовтня, правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. дол., а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.Інтернет-видання Цензор.нет 15 жовтня поширило інформацію про те, що майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами 2-ї групи - згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи, і багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність - за рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи, який є сином Крупи. Зокрема, за даними журналістів, інвалідність отримали 49 прокурорів разом з очільником Хмельницької обласної прокуратури Олексієм Олійником.Після цього генпрокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування щодо отримання 50-ма прокурорами на Хмельниччині групи інвалідності упродовж останніх років.17 жовтня керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника було звільнено з посади за власним бажанням.

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