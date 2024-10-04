У госпіталі від отриманих у бою поранень помер воїн з Луцька Олег Годлевський

У Луцьку територіальну громаду знову прийшла страшна звістка - у госпіталі від отриманих у бою поранень помер військовослужбовець з обласного центру Волині.Про це повідомив Луцький міський головаЛучанин, 05.10.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону.Солдат Годлевський Олег Леонідович помер 20.10.2024 року у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 04.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької областіКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна-захисника.