У госпіталі від отриманих у бою поранень помер воїн з Луцька Олег Годлевський
Сьогодні, 20:35
У Луцьку територіальну громаду знову прийшла страшна звістка - у госпіталі від отриманих у бою поранень помер військовослужбовець з обласного центру Волині.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Годлевський Олег Леонідович, 05.10.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Солдат Годлевський Олег Леонідович помер 20.10.2024 року у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 04.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна-захисника.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Годлевський Олег Леонідович, 05.10.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Солдат Годлевський Олег Леонідович помер 20.10.2024 року у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 04.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна-захисника.
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