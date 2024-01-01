Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Горюновим

В’ячеслава Горюнова.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У середу, 23 жовтня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Горюнова В’ячеслава Костянтиновича (25.06.1976 року народження), який загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 жовтня відбудеться відспівування військовослужбовцяПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У середу, 23 жовтня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Горюнова В’ячеслава Костянтиновича (25.06.1976 року народження), який загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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