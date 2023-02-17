На Волині за тиждень перехворіли на ГРВІ понад 4 тисячі людей





Про це 22 жовтня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише



У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 26 %. Серед всіх, хто захворів, 70 % — це діти до 17 років.



53 пацієнтів із респіраторними захворюваннями госпіталізували до інфекційних стаціонарів, з них п’ятеро мали підтверджений результат на COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 58 % — діти різного віку.



Від початку епідсезону, що розпочався 30 вересня, на ГРВІ перехворіли орієнтовно 12 тисяч волинян, що на 9 % менше за аналогічний період тогорічного сезону. Від грипу вакцинували 840 людей, із них 65 % із групи ризику (персонал медичних закладів, діти, особи з хронічними захворюваннями та віком понад 65 років).



Вірусологічна лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб встановила, що на Волині нині циркулюють риновіруси та штами COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волині за тиждень зафіксували 4 413 випадків гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), зокрема 25 випадків коронавірусної інфекції. Таку кількість хворих зареєстрували в період із 14 до 20 жовтня.Про це 22 жовтня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 26 %. Серед всіх, хто захворів, 70 % — це діти до 17 років.53 пацієнтів із респіраторними захворюваннями госпіталізували до інфекційних стаціонарів, з них п’ятеро мали підтверджений результат на COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 58 % — діти різного віку.Від початку епідсезону, що розпочався 30 вересня, на ГРВІ перехворіли орієнтовно 12 тисяч волинян, що на 9 % менше за аналогічний період тогорічного сезону. Від грипу вакцинували 840 людей, із них 65 % із групи ризику (персонал медичних закладів, діти, особи з хронічними захворюваннями та віком понад 65 років).Вірусологічна лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб встановила, що на Волині нині циркулюють риновіруси та штами COVID-19.

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