На Волині за тиждень перехворіли на ГРВІ понад 4 тисячі людей

На Волині за тиждень перехворіли на ГРВІ понад 4 тисячі людей
На території Волині за тиждень зафіксували 4 413 випадків гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), зокрема 25 випадків коронавірусної інфекції. Таку кількість хворих зареєстрували в період із 14 до 20 жовтня.

Про це 22 жовтня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 26 %. Серед всіх, хто захворів, 70 % — це діти до 17 років.

53 пацієнтів із респіраторними захворюваннями госпіталізували до інфекційних стаціонарів, з них п’ятеро мали підтверджений результат на COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 58 % — діти різного віку.

Від початку епідсезону, що розпочався 30 вересня, на ГРВІ перехворіли орієнтовно 12 тисяч волинян, що на 9 % менше за аналогічний період тогорічного сезону. Від грипу вакцинували 840 людей, із них 65 % із групи ризику (персонал медичних закладів, діти, особи з хронічними захворюваннями та віком понад 65 років).

Вірусологічна лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб встановила, що на Волині нині циркулюють риновіруси та штами COVID-19.

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Теги: хворі, Волинь
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