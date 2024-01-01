Танк накрило КАБом: «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Валерій Степанюк

Валерій Іванович Степанюк.



Про це повідомив міський голова Ковеля



Воїн загинув 19 лютого цього року, проте лише нещодавно його тіло ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Увесь цей час його вважали зниклим безвісти, хоча сім'я майже відразу знала про загибель чоловіка та батька. Старший механік-водій 3-ої окремої танкової бригади загинув поблизу села Садовод на Харківщині: їхній танк накрило КАБом.



Валерію Степанюку назавжди 48 років. Через довгих 8 місяців його душа та тіло нарешті знайдуть спокій у рідному Ковелі.



"Деталі щодо прощання повідомимо, як тільки буде відомо, коли кортеж місії «На щиті» привезе тіло Героя на Волинь. Щирі співчуття дружині Оксані Миколаївні, донькам Марії, Софії та усім, хто знав і любив Валерія. Вічна та світла пам'ять і шана Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! “На щиті” додому назавжди повертається ще один ковельчанин —Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка Воїн загинув 19 лютого цього року, проте лише нещодавно його тіло ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Увесь цей час його вважали зниклим безвісти, хоча сім'я майже відразу знала про загибель чоловіка та батька. Старший механік-водій 3-ої окремої танкової бригади загинув поблизу села Садовод на Харківщині: їхній танк накрило КАБом.Валерію Степанюку назавжди 48 років. Через довгих 8 місяців його душа та тіло нарешті знайдуть спокій у рідному Ковелі."Деталі щодо прощання повідомимо, як тільки буде відомо, коли кортеж місії «На щиті» привезе тіло Героя на Волинь. Щирі співчуття дружині Оксані Миколаївні, донькам Марії, Софії та усім, хто знав і любив Валерія. Вічна та світла пам'ять і шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію