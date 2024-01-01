Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна

Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна
Сьогодні, 22 жовтня, громада Володимира провела в останню земну дорогу земляка – молодшого сержанта Валерія Щетіна, серце якого зупинилося 20 жовтня внаслідок важкого захворювання.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"47-річний чоловік, у якого за плечима був досвід участі в АТО/ООС, не вагаючись вступив до лав Збройних Сил після 24 лютого 2022 року. Стійко та героїчно виконував обов’язок із захисту Батьківщини, за що був удостоєний високої державної нагороди – ордену «За мужність» ІІІ ступеня.

Щирі співчуття брату померлого, родині, побратимам та усім, хто його знав та любив. Честь та слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна
Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна
Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна
Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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