Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна

Валерія Щетіна, серце якого зупинилося 20 жовтня внаслідок важкого захворювання.



Про це Ігор Пальонка.



"47-річний чоловік, у якого за плечима був досвід участі в АТО/ООС, не вагаючись вступив до лав Збройних Сил після 24 лютого 2022 року. Стійко та героїчно виконував обов’язок із захисту Батьківщини, за що був удостоєний високої державної нагороди – ордену «За мужність» ІІІ ступеня.



Щирі співчуття брату померлого, родині, побратимам та усім, хто його знав та любив. Честь та слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 жовтня, громада Володимира провела в останню земну дорогу земляка – молодшого сержанта, серце якого зупинилося 20 жовтня внаслідок важкого захворювання.Про це повідомив міський голова Володимира"47-річний чоловік, у якого за плечима був досвід участі в АТО/ООС, не вагаючись вступив до лав Збройних Сил після 24 лютого 2022 року. Стійко та героїчно виконував обов’язок із захисту Батьківщини, за що був удостоєний високої державної нагороди – ордену «За мужність» ІІІ ступеня.Щирі співчуття брату померлого, родині, побратимам та усім, хто його знав та любив. Честь та слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

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