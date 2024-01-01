Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна
Сьогодні, 15:58
Сьогодні, 22 жовтня, громада Володимира провела в останню земну дорогу земляка – молодшого сержанта Валерія Щетіна, серце якого зупинилося 20 жовтня внаслідок важкого захворювання.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"47-річний чоловік, у якого за плечима був досвід участі в АТО/ООС, не вагаючись вступив до лав Збройних Сил після 24 лютого 2022 року. Стійко та героїчно виконував обов’язок із захисту Батьківщини, за що був удостоєний високої державної нагороди – ордену «За мужність» ІІІ ступеня.
Щирі співчуття брату померлого, родині, побратимам та усім, хто його знав та любив. Честь та слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"47-річний чоловік, у якого за плечима був досвід участі в АТО/ООС, не вагаючись вступив до лав Збройних Сил після 24 лютого 2022 року. Стійко та героїчно виконував обов’язок із захисту Батьківщини, за що був удостоєний високої державної нагороди – ордену «За мужність» ІІІ ступеня.
Щирі співчуття брату померлого, родині, побратимам та усім, хто його знав та любив. Честь та слава Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Громада на Волині провела в останню дорогу Героя Валерія Щетіна
Сьогодні, 15:58
Президент заперечив намір звільняти Буданова і Умєрова
Сьогодні, 15:14
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем
Сьогодні, 14:53
У Волинській обласній прокуратурі нема жодного прокурора з довічною групою інвалідності
Сьогодні, 14:10