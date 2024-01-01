У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем

Мохнача Вадима Сергійовича (05.10.1989 року народження).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Воїн загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.



Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.



Домовину з тілом загиблого воїна зустріли на колінах, а дорогу вистелили живими квітами.



Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 жовтня, у Свято-Покровському храмі відбувся чин похорону військовослужбовця(05.10.1989 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Воїн загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.Домовину з тілом загиблого воїна зустріли на колінах, а дорогу вистелили живими квітами.Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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