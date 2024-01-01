У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем

У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем
Сьогодні, 22 жовтня, у Свято-Покровському храмі відбувся чин похорону військовослужбовця Мохнача Вадима Сергійовича (05.10.1989 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Воїн загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем

Домовину з тілом загиблого воїна зустріли на колінах, а дорогу вистелили живими квітами.

Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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