У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Вадимом Мохначем
Сьогодні, 14:53
Сьогодні, 22 жовтня, у Свято-Покровському храмі відбувся чин похорону військовослужбовця Мохнача Вадима Сергійовича (05.10.1989 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.
Домовину з тілом загиблого воїна зустріли на колінах, а дорогу вистелили живими квітами.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та лучани.
Домовину з тілом загиблого воїна зустріли на колінах, а дорогу вистелили живими квітами.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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