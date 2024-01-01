У Волинській обласній прокуратурі нема жодного прокурора з довічною групою інвалідності

У Волинській обласній прокуратурі нема жодного прокурора з довічною групою інвалідності
На тлі резонансних публікацій у медіа величезна увага громадськості прикута до теми встановлення прокурорам груп інвалідності та отримання прокурорами пенсійних виплат, відтак у Волинську обласну прокуратуру надходить багато запитів на одержання цієї інформації.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

"Зважаючи на це, повідомляємо, що в органах Волинської обласної прокуратури два прокурорських працівника (з них – одна жінка) є особами з третьою групою інвалідності, яка їм встановлена тимчасово, а не довічно.

При цьому жоден волинський прокурор не отримав групу інвалідності з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Документи щодо встановлення прокурорам груп інвалідності на розгляді медико-соціальних експертних комісій не перебувають. З приводу інформації, що окремі прокурори на Волині отримують пенсію, зауважимо, що в органах Волинської обласної прокуратури 31 прокурор отримує пенсійні виплати за вислугу років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, які, за його словами, скористалися корупційною схемою оформлення інвалідності та "роками отримували гроші з державного бюджету".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинській обласній прокуратурі нема жодного прокурора з довічною групою інвалідності
Сьогодні, 14:10
Як обрати ідеальний прогулянковий костюм для будь-якої пори року
Сьогодні, 14:05
СБУ затримала «сімейну пару», яка наводила ракети на 5 областей України
Сьогодні, 13:43
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа
Сьогодні, 13:00
На Одещині під час тривоги померла 13-річна дівчинка
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
По шість років позбавлення волі кожному: двох волинян судили за наркозлочини По шість років позбавлення волі кожному: двох волинян судили за наркозлочини
11 жовтень, 18:07
На Волині подружжя підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон На Волині подружжя підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон
07 жовтень, 15:44
На Волині адвоката підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон На Волині адвоката підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон
15 серпень, 19:30
На Волині затримали трьох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками На Волині затримали трьох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками
08 серпень, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній прокуратурі нема жодного прокурора з довічною групою інвалідності
Сьогодні, 14:10
 0
Як обрати ідеальний прогулянковий костюм для будь-якої пори року
Сьогодні, 14:05
 0
СБУ затримала «сімейну пару», яка наводила ракети на 5 областей України
Сьогодні, 13:43
 0
Що вміє робити сучасна розумна годівниця та поїлка для котів
Сьогодні, 13:16
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8