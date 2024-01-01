У Волинській обласній прокуратурі нема жодного прокурора з довічною групою інвалідності

На тлі резонансних публікацій у медіа величезна увага громадськості прикута до теми встановлення прокурорам груп інвалідності та отримання прокурорами пенсійних виплат, відтак у Волинську обласну прокуратуру надходить багато запитів на одержання цієї інформації.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури."Зважаючи на це, повідомляємо, що в органах Волинської обласної прокуратури два прокурорських працівника (з них – одна жінка) є особами з третьою групою інвалідності, яка їм встановлена тимчасово, а не довічно.При цьому жоден волинський прокурор не отримав групу інвалідності з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.Документи щодо встановлення прокурорам груп інвалідності на розгляді медико-соціальних експертних комісій не перебувають. З приводу інформації, що окремі прокурори на Волині отримують пенсію, зауважимо, що в органах Волинської обласної прокуратури 31 прокурор отримує пенсійні виплати за вислугу років", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 17 жовтня журналістопублікувавна чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, які, за його словами, скористалися корупційною схемою оформлення інвалідності та "роками отримували гроші з державного бюджету".