Як обрати ідеальний прогулянковий костюм для будь-якої пори року





Літо: у пріоритеті легкість

Для спекотної погоди підходять тканини, що забезпечують нормальний повітрообмін, не обтяжують, дозволяють почувати себе впевнено та комфортно. Яскраві приклади таких матеріалів – бавовна, жатка, віскоза. Для пошиття літніх костюмів виробники використовують тканини низької щільності, тому в цьому одязі вам не буде жарко навіть при дуже високій температурі на вулиці. Матеріали гарно пропускають повітря, при цьому відводять від тіла зайву вологу.



Ідеальним для літа буде вільний крій як верху, так й низу. Зі штанами або шортами у комплекті зазвичай ідуть легкі футболки, блузки, топи, накидки тощо з коротким, довгим рукавом або ¾.



Зима: головне – не змерзнути

Взимку, коли на вулиці мороз та сильний вітер, не варто відмовляти собі у прогулянці на свіжому повітрі, адже можна вдягнутися тепло, стильно та комфортно. Для цього підійдуть костюми з відповідних матеріалів – ангори, флісу, вовни, віскози тощо. Для зимових комплектів виробники використовують тканини високої щільності з наступними властивостями:



якісне збереження тепла тіла;

захист від холоду, вітру, протягів;

відведення зайвої вологи, щоб шкіра за будь-яких умов залишалася сухою;

м’якість на дотик, адже неприпустимо, щоб від одягу залишалися подразнення або виникали алергічні реакції.

Теплі костюми для прогулянок зазвичай складаються зі штанів та кофти з довгими рукавами. Кофта може бути з високим коміром (під горло) або з вирізом, з каптуром чи без нього, з кишенями, з розрізом, з блискавкою тощо – усе залежить від обраного фасону та стилю, який вам подобається. Зимові прогулянкові комплекти можна поєднувати з теплими кросівками, чоботами та високій підошві, з курткою, паркою та іншим взуттям і одягом – віддавайте перевагу предметам, що дарують вам комфорт.



Корисна порада: для зимового луку актуальна багатошаровість – це практичний підхід до максимального збереження тепла. Суть полягає у тому, що на вас має бути кілька шарів одягу: нижній – наприклад, лонгслів чи термобілизна, середній – кофта від костюма, верхній – безпосередньо верхній одяг. У такому випадку ви точно не змерзнете навіть за умови сильного морозу.



Міжсезоння: готова до всього

Весіння та осіння пора характеризується примхливою, мінливою погодою. Не даремно кажуть, що у цей час за один день можна побачити усі сезони одразу. Тому одяг має бути відповідним – забезпечувати захист від сильного вітру, прохолоди, проте не створювати парникового ефекту. З таким завданням чудово справляються велюр, ангора, бавовна, трикотаж, костюмка тощо. Виробники використовують тканини середньої щільності, для пошиття беруть натуральні, синтетичні та сумішеві матеріали, пропонуючи комфортний, практичний та стильний одяг.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одним з найпопулярніших типів жіночого одягу для повсякдення виступають прогулянкові костюми . Зазвичай вони складаються зі штанів чи шортів та кофти вільного крою, що забезпечують безумовний комфорт та не обмежують рухи. У них можна вирушити на прогулянку містом чи пікнік, на зустріч із друзями, до кафе, поїхати в подорож тощо, адже такий одяг вважається універсальним. Він підходить навіть для роботи, якщо у вашій компанії відсутній суворий дрес-код. У статті розглянемо, як обрати гарний костюм для прогулянок на різні сезони.Для спекотної погоди підходять тканини, що забезпечують нормальний повітрообмін, не обтяжують, дозволяють почувати себе впевнено та комфортно. Яскраві приклади таких матеріалів – бавовна, жатка, віскоза. Для пошиття літніх костюмів виробники використовують тканини низької щільності, тому в цьому одязі вам не буде жарко навіть при дуже високій температурі на вулиці. Матеріали гарно пропускають повітря, при цьому відводять від тіла зайву вологу.Ідеальним для літа буде вільний крій як верху, так й низу. Зі штанами або шортами у комплекті зазвичай ідуть легкі футболки, блузки, топи, накидки тощо з коротким, довгим рукавом або ¾.Взимку, коли на вулиці мороз та сильний вітер, не варто відмовляти собі у прогулянці на свіжому повітрі, адже можна вдягнутися тепло, стильно та комфортно. Для цього підійдуть костюми з відповідних матеріалів – ангори, флісу, вовни, віскози тощо. Для зимових комплектів виробники використовують тканини високої щільності з наступними властивостями:Теплі костюми для прогулянок зазвичай складаються зі штанів та кофти з довгими рукавами. Кофта може бути з високим коміром (під горло) або з вирізом, з каптуром чи без нього, з кишенями, з розрізом, з блискавкою тощо – усе залежить від обраного фасону та стилю, який вам подобається. Зимові прогулянкові комплекти можна поєднувати з теплими кросівками, чоботами та високій підошві, з курткою, паркою та іншим взуттям і одягом – віддавайте перевагу предметам, що дарують вам комфорт.Корисна порада: для зимового луку актуальна багатошаровість – це практичний підхід до максимального збереження тепла. Суть полягає у тому, що на вас має бути кілька шарів одягу: нижній – наприклад, лонгслів чи термобілизна, середній – кофта від костюма, верхній – безпосередньо верхній одяг. У такому випадку ви точно не змерзнете навіть за умови сильного морозу.Весіння та осіння пора характеризується примхливою, мінливою погодою. Не даремно кажуть, що у цей час за один день можна побачити усі сезони одразу. Тому одяг має бути відповідним – забезпечувати захист від сильного вітру, прохолоди, проте не створювати парникового ефекту. З таким завданням чудово справляються велюр, ангора, бавовна, трикотаж, костюмка тощо. Виробники використовують тканини середньої щільності, для пошиття беруть натуральні, синтетичні та сумішеві матеріали, пропонуючи комфортний, практичний та стильний одяг.Знайти якісні та модні речі на кожен сезон можна тут: https://tanali.com.ua/dlya-zhinok/kostiumy/progulyankovi-kostyumy . Український бренд представляє великий асортимент прогулянкових костюмів для жінок на будь-яку пору року та у різних кольорах, тож знайти свій комплект тут зможе кожна красуня.

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