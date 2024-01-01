Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа
На війні загинув Герой з Волині Валерій Гаржа.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Сьогодні чорна звістка знову прилетіла до Ратнівської громади, а саме в село Здомишель. Внаслідок обстрілу противником з РСЗВ 20 жовтня загинув старший солдат ГАРЖА Валерій Вікторович, 05.02.1988 р.н., житель села Здомишель, який був призваний на службу 04 червня 2024 року.

У цей важкий час приносимо щирі співчуття родині, розділяємо біль та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Молодий Герой поповнив Небесний Легіон…" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа
Сьогодні, 13:00
На Одещині під час тривоги померла 13-річна дівчинка
Сьогодні, 12:53
На Волині в зачиненій квартирі опинилася жінка, яка потребувала медичної допомоги
Сьогодні, 12:42
У громаді на Волині ремонтують зношену дорогу і латають ями
Сьогодні, 12:10
СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: у неї знайшли $450 000, а в її сина – російський паспорт
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 22 жовтня Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 22 жовтня
Сьогодні, 09:51
Уночі над Сумщиною збили 25 дронів: серед загиблих – дитина Уночі над Сумщиною збили 25 дронів: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 09:06
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Ємельяновим Луцьк попрощався із загиблим Героєм Дмитром Ємельяновим
21 жовтень, 17:15
У лікарні через важку хворобу зупинилося серце 47-річного Героя з Волині Валерія Щетіна У лікарні через важку хворобу зупинилося серце 47-річного Героя з Волині Валерія Щетіна
21 жовтень, 15:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що вміє робити сучасна розумна годівниця та поїлка для котів
Сьогодні, 13:16
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа
Сьогодні, 13:00
 0
На Одещині під час тривоги померла 13-річна дівчинка
Сьогодні, 12:53
 0
На Волині в зачиненій квартирі опинилася жінка, яка потребувала медичної допомоги
Сьогодні, 12:42
 0
У громаді на Волині ремонтують зношену дорогу і латають ями
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8