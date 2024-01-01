Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа
Сьогодні, 13:00
На війні загинув Герой з Волині Валерій Гаржа.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні чорна звістка знову прилетіла до Ратнівської громади, а саме в село Здомишель. Внаслідок обстрілу противником з РСЗВ 20 жовтня загинув старший солдат ГАРЖА Валерій Вікторович, 05.02.1988 р.н., житель села Здомишель, який був призваний на службу 04 червня 2024 року.
У цей важкий час приносимо щирі співчуття родині, розділяємо біль та схиляємо голову в глибокій скорботі.
Молодий Герой поповнив Небесний Легіон…" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні чорна звістка знову прилетіла до Ратнівської громади, а саме в село Здомишель. Внаслідок обстрілу противником з РСЗВ 20 жовтня загинув старший солдат ГАРЖА Валерій Вікторович, 05.02.1988 р.н., житель села Здомишель, який був призваний на службу 04 червня 2024 року.
У цей важкий час приносимо щирі співчуття родині, розділяємо біль та схиляємо голову в глибокій скорботі.
Молодий Герой поповнив Небесний Легіон…" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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