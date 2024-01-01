Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Валерій Гаржа

Валерій Гаржа.



Про це



"Сьогодні чорна звістка знову прилетіла до Ратнівської громади, а саме в село Здомишель. Внаслідок обстрілу противником з РСЗВ 20 жовтня загинув старший солдат ГАРЖА Валерій Вікторович, 05.02.1988 р.н., житель села Здомишель, який був призваний на службу 04 червня 2024 року.



У цей важкий час приносимо щирі співчуття родині, розділяємо біль та схиляємо голову в глибокій скорботі.



Молодий Герой поповнив Небесний Легіон…" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Ратнівській громаді."Сьогодні чорна звістка знову прилетіла до Ратнівської громади, а саме в село Здомишель. Внаслідок обстрілу противником з РСЗВ 20 жовтня загинув старший солдат ГАРЖА Валерій Вікторович, 05.02.1988 р.н., житель села Здомишель, який був призваний на службу 04 червня 2024 року.У цей важкий час приносимо щирі співчуття родині, розділяємо біль та схиляємо голову в глибокій скорботі.Молодий Герой поповнив Небесний Легіон…" - йдеться в повідомленні.

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