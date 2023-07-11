На Волині в зачиненій квартирі опинилася жінка, яка потребувала медичної допомоги

У Нововолинську рятувальники провели аварійне відкривання дверей квартири, де за зачиненими дверима перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 22 жовтня, о 09:38 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на третьому поверсі за зачиненими дверима перебуває жінка похилого віку та ймовірно потребує медичної допомоги.Рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ по висувній пожежній драбині потрапили на балкон та всередину помешкання, там вони виявили жінку, яка знаходилася підлозі та не могла самостійно піднятися. Надзвичайники відчинили двері помешкання з середини та надали доступ медикам до потерпілої, після чого, разом з працівниками 103 допомогли їй піднятися та поклали її на диван.