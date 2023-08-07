СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: у неї знайшли $450 000, а в її сина – російський паспорт

Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації.Про це повідомили у СБУ та Офісі Генерального прокурора.За нашими джерелами, мова йде про. Під час обшуків у посадовиці виявлено понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.Значна частина цих коштів і цінностей була захована в квартирі її сина, який є інтерном медичного вишу. У сина також знайшли російський паспорт, отриманий у консульстві Росії в Одесі до початку повномасштабного вторгнення.За інформацією слідства, протягом 2015-2023 років керівниця центру задекларувала офіційний дохід близько 2 млн грн. Щоб приховати незаконні доходи, вона оформила на сина три незадекларовані квартири."Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.