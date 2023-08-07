СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: у неї знайшли $450 000, а в її сина – російський паспорт

СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: у неї знайшли $450 000, а в її сина – російський паспорт
Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації.

Про це повідомили у СБУ та Офісі Генерального прокурора.

За нашими джерелами, мова йде про Віру Бєлякову. Під час обшуків у посадовиці виявлено понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

Значна частина цих коштів і цінностей була захована в квартирі її сина, який є інтерном медичного вишу. У сина також знайшли російський паспорт, отриманий у консульстві Росії в Одесі до початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією слідства, протягом 2015-2023 років керівниця центру задекларувала офіційний дохід близько 2 млн грн. Щоб приховати незаконні доходи, вона оформила на сина три незадекларовані квартири.

"Крім того встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу.

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Теги: Миколаївщина, СБУ, російський паспорт
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