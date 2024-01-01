Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5

Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5
Автомобільний ринок Луцька вражає своєю різноманітністю.

Тут кожен може знайти машину, яка відповідатиме його запитам та гаманцю.

Однак серед широкого автомобільного асортименту є й дійсно ексклюзивні та дуже дорогі екземпляри, що вражають своєю ціною та рівнем розкоші.

ВолиньPost промоніторив одну із найпопулярніших онлайн-платформ для продажу авто і зробив підбірку з п’яти найдорожчих автомобілів, що зараз виставлені на продаж в обласному центрі Волині.

Ford Mustang / 108 000 доларів

Рік випуску: 1967

Відкриває рейтинг відреставрована класика, що дивує своєю автентичністю та якістю виконання. Продавці запевняють, що двигун авто був капітально відремонтований і працює ідеально.

Цей старенький має також новий карбюратор та вихлопну систему з нержавіючої сталі. Оснащений він 4-швидкісною механічною коробкою передач. Чорна фарба на автомобілі бездоганна, а інтер'єр – розкішний, з відновленим кондиціонером.

Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5
Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5

Porsche Taycan / 110 000 доларів

Рік випуску: 2019

Розкішний електромобіль, що вражає своєю потужністю та технологічністю. З 761 кінською силою він розганяється до 100 км/год всього за 2,5 секунди. Батарея, місткістю 93,4 кВт-год забезпечує запас ходу до 412 км, а зарядка від 5% до 80% займає лише 22 хвилини.

Серед особливостей – карбоно-керамічні гальма, подвійний склопакет для кращої шумо- та теплоізоляції, панорамний дах, вентиляція сидінь, чотиризонний клімат-контроль та адаптивний круїз-контроль.

Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5
Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5

BMW M8 Gran Coupe / 130 000 доларів

Рік випуску: 2022

Автомобіль оснащений карбоно-керамічною гальмівною системою та карбоновим дахом. Двигун бензиновий, 4,4 літра. Салон виконаний з натуральної шкіри з декоративними карбоновими вставками та оздобленням стелі алькантарою.

Серед сучасних технологій – проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, управління жестами, пам'ять передніх сидінь, безключовий доступ, безпровідна зарядка, система сліпих зон, стеження за смугою руху, датчик зіткнення, помічник уваги водія та багато іншого.

Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5
Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5

Mercedes-Benz G-Class / 240 000 доларів

Рік випуску: 2020

Цей позашляховик оснащений бензиновим двигуном об'ємом 3,98 літра, який видає 585 кінських сил. Інтер'єр виконаний у темній шкірі з підігрівом і вентиляцією передніх і задніх сидінь. Серед його опцій: бортовий комп'ютер, датчик дощу, обігрів і о

здоблення керма, проєкційний дисплей, бардачок з охолодженням і можливість вибору режиму руху. Автомобіль обладнаний передніми та задніми парктроніками, а також камерою з оглядом на 360 °.

Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5
Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5

Mercedes-Benz G-Class / 270 000 доларів

Рік випуску: 2008

Авто створене за індивідуальним проєктом. Воно оснащене 5,5-літровим бензиновим двигуном, оригінальними портальними редукторами та ліфтованою підвіскою, що забезпечує кліренс у 460 мм.

Серед особливостей – карбоновий обвіс та корабельне дерево в кузові. Можливе замовлення преміум комплектації з карбону або броньованої, що витримує автоматну чергу та вибухи.

Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5
Які найдорожчі авто продають у Луцьку: ТОП-5

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