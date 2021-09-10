Вперше на Волині спортсмен здобув чорний пояс із бразильського джиу-джитсу

Вперше на Волині спортсмен здобув чорний пояс із бразильського джиу-джитсу
На Волині зʼявився перший чорний пояс із бразильського джиу-джитсу. Його отримав тренер найвищої категорії з грепплінгу, спортивний психолог Михайло Савчук.

Про це повідомили у клубі бойових мистецтв GARDA, пише Суспільне.

Раніше волинський спортсмен отримував чорний пояс із бушинкан джиу-джитсу та другий Дан із панкратіону.

Аби вручити пояс спортсмену, до Луцька завітав майстер, чорний пояс із бразильського джиу-джитсу 2-го дану, голова українського представництва Всесвітньої асоціації бразильського джиу-джитсу, головний рефері ліг джиу-джитсу TMS, UBP та TAF TEAM Вадим Пузанов.

Сам спортсмен і тренер розповів, що до присвоєння цього статусу йшов дуже довго, вклавши багато сил, зокрема для розвитку бразильського джиу-джитсу на Волині.
Вперше на Волині спортсмен здобув чорний пояс із бразильського джиу-джитсу

Також коричневий пояс, який передує чорному, вручили спортсмену та тренеру Олександру Устимовичу.
Вперше на Волині спортсмен здобув чорний пояс із бразильського джиу-джитсу

Також луцький клуб увійшов до світової асоціації бразильського джиу-джитсу ZE RADIOLA TEAM Zé Radiola Luciana. Це дозволить проводити навчання та атестовувати спортсменів у клубі без потреби виїзду до інших майстрів в інші міста чи країни.
Вперше на Волині спортсмен здобув чорний пояс із бразильського джиу-джитсу

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Теги: волинянин, спортсмен
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