Поліція перевірить законність проведення будівельних робіт в Старому місті у Луцьку
Сьогодні, 10:11
У рамках кримінального провадження поліція перевірить законність проведення будівельних робіт в Старому місті у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час розслідування слідчі вивчать усі документи та з’ясують деталі і обставини справи.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 298 Кримінального Кодексу України. Ідеться про знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.
Нагадаємо, що в поліції прокоментували будівельні роботи в Будинку Прайзлерів у Луцьку. Як пише Суспільне, наразі зібраних доказів у кримінальному провадженні з приводу можливих незаконних будівельних робіт за адресою Кафедральна, 4 в історичній частині Луцька, недостатньо, аби повідомити про підозру у скоєнні злочину тим, хто здійснював, або організовував ці роботи.
У травні 2024 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження. Це було зроблено після звернення представників громадської організації "Семиярусна гора", які відстоюють будівлю і зафіксували факт будівельних робіт у пам'ятці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час розслідування слідчі вивчать усі документи та з’ясують деталі і обставини справи.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 298 Кримінального Кодексу України. Ідеться про знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.
Нагадаємо, що в поліції прокоментували будівельні роботи в Будинку Прайзлерів у Луцьку. Як пише Суспільне, наразі зібраних доказів у кримінальному провадженні з приводу можливих незаконних будівельних робіт за адресою Кафедральна, 4 в історичній частині Луцька, недостатньо, аби повідомити про підозру у скоєнні злочину тим, хто здійснював, або організовував ці роботи.
У травні 2024 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження. Це було зроблено після звернення представників громадської організації "Семиярусна гора", які відстоюють будівлю і зафіксували факт будівельних робіт у пам'ятці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Солодке задоволення: вафлі «АТБ»
Сьогодні, 10:16
Поліція перевірить законність проведення будівельних робіт в Старому місті у Луцьку
Сьогодні, 10:11
Уночі над Сумщиною збили 25 дронів: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 09:06