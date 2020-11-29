Поліція перевірить законність проведення будівельних робіт в Старому місті у Луцьку

Поліція перевірить законність проведення будівельних робіт в Старому місті у Луцьку
У рамках кримінального провадження поліція перевірить законність проведення будівельних робіт в Старому місті у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час розслідування слідчі вивчать усі документи та з’ясують деталі і обставини справи.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 298 Кримінального Кодексу України. Ідеться про знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, що в поліції прокоментували будівельні роботи в Будинку Прайзлерів у Луцьку. Як пише Суспільне, наразі зібраних доказів у кримінальному провадженні з приводу можливих незаконних будівельних робіт за адресою Кафедральна, 4 в історичній частині Луцька, недостатньо, аби повідомити про підозру у скоєнні злочину тим, хто здійснював, або організовував ці роботи.

У травні 2024 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження. Це було зроблено після звернення представників громадської організації "Семиярусна гора", які відстоюють будівлю і зафіксували факт будівельних робіт у пам'ятці.

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Теги: Луцьк, Старе місто, поліція
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