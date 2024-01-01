Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 22 жовтня

Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Росія завдала двох ракетних ударів, а також 82 авіаудари, зокрема 136 КАБ. Крім цього, здійснила більш як чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню.На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ, повідомили в Генштабі.На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів.Здійснюючи бомбардування на Сіверському напрямку, противник атакував тричі: Верхньокам'янське, Переїзне та Білогорівку.За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували Часів Яр. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки.На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 наступальних і штурмових дій агресора поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Противник активно застосовував авіацію.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 12 атак наших позицій в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого.За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані неподалік Малої Токмачки.На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири штурми, противник успіху не мав.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.