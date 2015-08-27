На Волині за понад два мільйони продають будівлю школи





Оголошення про малу приватизацію розміщено на платформі prozorro.sale. Його опублікував виконавчий комітет Нововолинської міської ради, передає сайт



Як вказано, лот – це приміщення колишньої загальноосвітньої школи №8 площею 1645 кв. м, що на вулиці Лесі Українки, 3 у Благодатному.



Технічні характеристики: фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівлі – азбестоцементні листи, перекриття – залізобетонні плити, підлога – дошки, цемент. Інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, місцеве опалення.



Нині балансоутримувачем приміщення є виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради.



Початкова ціна – 2 586 200 гривень.



Рішення про продаж будівлі школи було ухвалено 18 жовтня 2024 року на виконкомі Нововолинської міської ради.



Як зазначено в супровідній документації, земельна ділянка, на якій розташована школа, перебуває в приватній власності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Благодатне Володимирського району продають приміщення загальноосвітньої школи №8.Оголошення про малу приватизацію розміщено на платформі prozorro.sale. Його опублікував виконавчий комітет Нововолинської міської ради, передає сайт "Волинські новини" Як вказано, лот – це приміщення колишньої загальноосвітньої школи №8 площею 1645 кв. м, що на вулиці Лесі Українки, 3 у Благодатному.Технічні характеристики: фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівлі – азбестоцементні листи, перекриття – залізобетонні плити, підлога – дошки, цемент. Інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, місцеве опалення.Нині балансоутримувачем приміщення є виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради.Початкова ціна – 2 586 200 гривень.Рішення про продаж будівлі школи було ухвалено 18 жовтня 2024 року на виконкомі Нововолинської міської ради.Як зазначено в супровідній документації, земельна ділянка, на якій розташована школа, перебуває в приватній власності.

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