На Волині за понад два мільйони продають будівлю школи

У селищі Благодатне Володимирського району продають приміщення загальноосвітньої школи №8.

Оголошення про малу приватизацію розміщено на платформі prozorro.sale. Його опублікував виконавчий комітет Нововолинської міської ради, передає сайт "Волинські новини".

Як вказано, лот – це приміщення колишньої загальноосвітньої школи №8 площею 1645 кв. м, що на вулиці Лесі Українки, 3 у Благодатному.

Технічні характеристики: фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівлі – азбестоцементні листи, перекриття – залізобетонні плити, підлога – дошки, цемент. Інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, місцеве опалення.

Нині балансоутримувачем приміщення є виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради.

Початкова ціна – 2 586 200 гривень.

Рішення про продаж будівлі школи було ухвалено 18 жовтня 2024 року на виконкомі Нововолинської міської ради.

Як зазначено в супровідній документації, земельна ділянка, на якій розташована школа, перебуває в приватній власності.

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Теги: школа, продаж
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