На Волині за понад два мільйони продають будівлю школи
Сьогодні, 08:20
У селищі Благодатне Володимирського району продають приміщення загальноосвітньої школи №8.
Оголошення про малу приватизацію розміщено на платформі prozorro.sale. Його опублікував виконавчий комітет Нововолинської міської ради, передає сайт "Волинські новини".
Як вказано, лот – це приміщення колишньої загальноосвітньої школи №8 площею 1645 кв. м, що на вулиці Лесі Українки, 3 у Благодатному.
Технічні характеристики: фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівлі – азбестоцементні листи, перекриття – залізобетонні плити, підлога – дошки, цемент. Інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, місцеве опалення.
Нині балансоутримувачем приміщення є виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради.
Початкова ціна – 2 586 200 гривень.
Рішення про продаж будівлі школи було ухвалено 18 жовтня 2024 року на виконкомі Нововолинської міської ради.
Як зазначено в супровідній документації, земельна ділянка, на якій розташована школа, перебуває в приватній власності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Оголошення про малу приватизацію розміщено на платформі prozorro.sale. Його опублікував виконавчий комітет Нововолинської міської ради, передає сайт "Волинські новини".
Як вказано, лот – це приміщення колишньої загальноосвітньої школи №8 площею 1645 кв. м, що на вулиці Лесі Українки, 3 у Благодатному.
Технічні характеристики: фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівлі – азбестоцементні листи, перекриття – залізобетонні плити, підлога – дошки, цемент. Інженерне обладнання: електрика, водопровід, каналізація, місцеве опалення.
Нині балансоутримувачем приміщення є виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради.
Початкова ціна – 2 586 200 гривень.
Рішення про продаж будівлі школи було ухвалено 18 жовтня 2024 року на виконкомі Нововолинської міської ради.
Як зазначено в супровідній документації, земельна ділянка, на якій розташована школа, перебуває в приватній власності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за понад два мільйони продають будівлю школи
Сьогодні, 08:20
Тепло і без опадів: якою буде погода на Волині впродовж тижня
Сьогодні, 07:12
Луцький МакДональдз шукає працівників: зарплата здивує
Сьогодні, 05:15