Тепло і без опадів: якою буде погода на Волині впродовж тижня





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22-26 жовтня територія Волинської області буде в полі підвищеного тиску. Опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень – 11-16° тепла.



22 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме 0-5° тепла, вдень – 12-17° тепла. Температура вночі в Луцьку – 1-3° тепла, вдень – 14-16° тепла.



У середу, 23 жовтня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.



24 жовтня очікують мінливо хмарну погоду. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі – 1-6° тепла, вдень – 9-14° тепла.



25 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 10-15° тепла.



У суботу, 26 жовтня, теж буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня на Волині буде тепло та без опадів. Удень температура сягатиме 17° тепла.Про це сайту «Волинські новини» повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.22-26 жовтня територія Волинської області буде в полі підвищеного тиску. Опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень – 11-16° тепла.22 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме 0-5° тепла, вдень – 12-17° тепла. Температура вночі в Луцьку – 1-3° тепла, вдень – 14-16° тепла.У середу, 23 жовтня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.24 жовтня очікують мінливо хмарну погоду. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі – 1-6° тепла, вдень – 9-14° тепла.25 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 10-15° тепла.У суботу, 26 жовтня, теж буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 12-17° тепла.

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