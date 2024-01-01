Тепло і без опадів: якою буде погода на Волині впродовж тижня
Сьогодні, 07:12
Цього тижня на Волині буде тепло та без опадів. Удень температура сягатиме 17° тепла.
Про це сайту «Волинські новини» повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
22-26 жовтня територія Волинської області буде в полі підвищеного тиску. Опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень – 11-16° тепла.
22 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме 0-5° тепла, вдень – 12-17° тепла. Температура вночі в Луцьку – 1-3° тепла, вдень – 14-16° тепла.
У середу, 23 жовтня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.
24 жовтня очікують мінливо хмарну погоду. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі – 1-6° тепла, вдень – 9-14° тепла.
25 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 10-15° тепла.
У суботу, 26 жовтня, теж буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 12-17° тепла.
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Про це сайту «Волинські новини» повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
22-26 жовтня територія Волинської області буде в полі підвищеного тиску. Опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень – 11-16° тепла.
22 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі в області становитиме 0-5° тепла, вдень – 12-17° тепла. Температура вночі в Луцьку – 1-3° тепла, вдень – 14-16° тепла.
У середу, 23 жовтня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме 3-8° тепла, вдень – 11-16° тепла.
24 жовтня очікують мінливо хмарну погоду. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі – 1-6° тепла, вдень – 9-14° тепла.
25 жовтня буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 10-15° тепла.
У суботу, 26 жовтня, теж буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень – 12-17° тепла.
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