Курс валют на 22 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 22 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, долар та євро додали у ціні, а злотий залишився без змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,81 грн (+9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,81 грн (+9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп.)
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