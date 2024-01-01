Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22-23 жовтня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22-23 жовтня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-23 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 22 жовтня, у першій половині дня очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі. Однак від другої половини дня вівторка і до кінця середи, 23 жовтня, сонячна активність знизиться до зеленого рівня – К-індексу 3 – що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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