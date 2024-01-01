Луцький МакДональдз шукає працівників: зарплата здивує





На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту



Скільки платять працівникам МакДональдз у Луцьку



Наразі заклад шукає працівника. Пропонують стабільну заробітну плату з виплатою два рази на місяць, або щотижня. Зарплата – 17 388 грн (залежить від виробітку)



Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус;

Офіційне працевлаштування;

соціальний пакет згідно КЗпП України оплачувані відпустки, лікарняні, навчальні сесії;

знижку на продукцію компанії;



Вимоги до роботи:

18+

Любиш спілкуватися;

Маєш бажання розвиватися та зростати разом з нами.



Умови роботи:



готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії;

формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану;

підтримувати чистоту у ресторані.

Оплата праці: тариф становить 108.68 грн./год. до відрахування податку. Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус.



Загальний рівень доходу буде залежати від загальної кількості відпрацьованих годин — чим більше відпрацьовано годин, тим більший прибуток.



Режим роботи: постійна робота, тимчасова робота.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку МакДональдз шукає працівників.На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію.Наразі заклад шукає працівника. Пропонують стабільну заробітну плату з виплатою два рази на місяць, або щотижня. Зарплата – 17 388 грн (залежить від виробітку)Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус;Офіційне працевлаштування;соціальний пакет згідно КЗпП України оплачувані відпустки, лікарняні, навчальні сесії;знижку на продукцію компанії;Вимоги до роботи:18+Любиш спілкуватися;Маєш бажання розвиватися та зростати разом з нами.Умови роботи:готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії;формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану;підтримувати чистоту у ресторані.Оплата праці: тариф становить 108.68 грн./год. до відрахування податку. Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус.Загальний рівень доходу буде залежати від загальної кількості відпрацьованих годин — чим більше відпрацьовано годин, тим більший прибуток.Режим роботи: постійна робота, тимчасова робота.

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