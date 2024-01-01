Луцький МакДональдз шукає працівників: зарплата здивує
Сьогодні, 05:15
У Луцьку МакДональдз шукає працівників.
На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію.
Скільки платять працівникам МакДональдз у Луцьку
Наразі заклад шукає працівника. Пропонують стабільну заробітну плату з виплатою два рази на місяць, або щотижня. Зарплата – 17 388 грн (залежить від виробітку)
Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус;
Офіційне працевлаштування;
соціальний пакет згідно КЗпП України оплачувані відпустки, лікарняні, навчальні сесії;
знижку на продукцію компанії;
Вимоги до роботи:
18+
Любиш спілкуватися;
Маєш бажання розвиватися та зростати разом з нами.
Умови роботи:
готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії;
формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану;
підтримувати чистоту у ресторані.
Оплата праці: тариф становить 108.68 грн./год. до відрахування податку. Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус.
Загальний рівень доходу буде залежати від загальної кількості відпрацьованих годин — чим більше відпрацьовано годин, тим більший прибуток.
Режим роботи: постійна робота, тимчасова робота.
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На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію.
Скільки платять працівникам МакДональдз у Луцьку
Наразі заклад шукає працівника. Пропонують стабільну заробітну плату з виплатою два рази на місяць, або щотижня. Зарплата – 17 388 грн (залежить від виробітку)
Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус;
Офіційне працевлаштування;
соціальний пакет згідно КЗпП України оплачувані відпустки, лікарняні, навчальні сесії;
знижку на продукцію компанії;
Вимоги до роботи:
18+
Любиш спілкуватися;
Маєш бажання розвиватися та зростати разом з нами.
Умови роботи:
готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії;
формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану;
підтримувати чистоту у ресторані.
Оплата праці: тариф становить 108.68 грн./год. до відрахування податку. Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус.
Загальний рівень доходу буде залежати від загальної кількості відпрацьованих годин — чим більше відпрацьовано годин, тим більший прибуток.
Режим роботи: постійна робота, тимчасова робота.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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