Луцький МакДональдз шукає працівників: зарплата здивує

Луцький МакДональдз шукає працівників: зарплата здивує
У Луцьку МакДональдз шукає працівників.

На одному з популярних сервісів пошуку роботи журналісти сайту «Конкурент» знайшли актуальну вакансію.

Скільки платять працівникам МакДональдз у Луцьку

Наразі заклад шукає працівника. Пропонують стабільну заробітну плату з виплатою два рази на місяць, або щотижня. Зарплата – 17 388 грн (залежить від виробітку)

Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус;
Офіційне працевлаштування;
соціальний пакет згідно КЗпП України оплачувані відпустки, лікарняні, навчальні сесії;
знижку на продукцію компанії;

Вимоги до роботи:
18+
Любиш спілкуватися;
Маєш бажання розвиватися та зростати разом з нами.

Умови роботи:

готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії;
формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану;
підтримувати чистоту у ресторані.
Оплата праці: тариф становить 108.68 грн./год. до відрахування податку. Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус.

Загальний рівень доходу буде залежати від загальної кількості відпрацьованих годин — чим більше відпрацьовано годин, тим більший прибуток.

Режим роботи: постійна робота, тимчасова робота.


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Теги: мак, робота
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