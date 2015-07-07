В Молдові відбувся референдум: чи обрали громадяни вступ до ЄС
Сьогодні, 23:19
В Молдові проголосували за вступ до ЄС під час референдуму, про що свідчать результати, які у понеділок, 21 жовтня, опублікувала ЦВК країни.
Про це повідомляє Moldova Liberа, передає ТСН.
Згідно із результатами обробляння 99,5% протоколів, приєднання до ЄС підтримали 50,42% виборців в Молдові, а 49,58% проголосували проти євроінтеграції.
Президентка країни Мая Санду надала коментар щодо результатів референдуму. За її словами, проєвропейська кампанія перемогла в Молдові, незважаючи на "нечесну боротьбу":
"Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів".
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Про це повідомляє Moldova Liberа, передає ТСН.
Згідно із результатами обробляння 99,5% протоколів, приєднання до ЄС підтримали 50,42% виборців в Молдові, а 49,58% проголосували проти євроінтеграції.
Президентка країни Мая Санду надала коментар щодо результатів референдуму. За її словами, проєвропейська кампанія перемогла в Молдові, незважаючи на "нечесну боротьбу":
"Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів".
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