Одна церква на два села: у громаді на Волині зібрали повторні збори щодо переходу в ПЦУ





Як розповів Анатолій Кот, два тижні тому в селі проводили такі ж збори про перехід церкви до ПЦУ.



"Чому ми зібрали повторні збори? Бо в нас так склалося, що в нас були зниклі списки проголосованих. Мною була написана заява в поліцію, було зареєстровано звернення", — зазначив волинянин.



Що вирішили на зборах і як до цього ставиться місцевий панотець

Зранку 20 жовтня до приміщення старої школи у селі Метельне у Луцькому районі зійшлися та з'їхалися місцеві жителі та жителі сусіднього села Личани.



Для забезпечення громадського порядку під час проведення зборів щодо переходу церкви в ПЦУ приїхали працівники поліції.



Місцевий житель Ігор із Личан зазначив: на зборах відбудеться голосування про перехід церкви з УПЦ в ПЦУ. "Одна церква на два села, то мають бути збори по переходу. В державі війна. В Москві ж немає українських церков", — говорить чоловік.



Зі слів жителя села Метельне Олександра, московський патріархат — це російська церква.



"Це є нам ворожа церква. Ми стоїмо на тому, щоб була православна церква України. Настоятель каже, що я буду правити на пеньку, але я не перейду на ПЦУ. Так він сказав. Ми не маємо проти нічого настоятеля. Він хороша людина, все. Ми просили його: переходь на ПЦУ", — сказав чоловік.



Перед початком голосування у людей, котрі прийшли проголосувати, лічильна комісія перевірила паспорти з вказаним місцем проживання, розповіла місцева жителька Марія Сергійчук.



"Тільки жителі двох сіл допускаються? – Так, Метельне і Личани. В нас 400 людей на два села, якщо буде більш як 200, то буде більше половини", — говорить волинянка.



Із села Личани на збори приїхали старожилки. Зінаїді Погонюк — 85, Олександрі Безушкевич — 90. Пенсіонерки зазначили: теж підтримують перехід до ПЦУ. Вчителька та медикиня пригадали як ходили до місцевої церкви за радянської влади.



"Щоб українська мова була! Бо нас учили тільки кругом, щоб тільки російська, російська була. Як ми пробідували! В церкву не давали ходить нам. Мене в райком визивали. На другий день до роботи не допускають. Як хотілося побачити як вінчаються і не можна було", — сказали місцеві жительки.



Перевести під юрисдикцію Православної церкви України жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, хочуть церкву Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Це пам’ятка архітектури, якій понад 200 років, розповів настоятель Дмитро Перхун. Він зазначив, що на збори вирішив не йти, і його парафіяни, які не підтримують перехід, теж не прийдуть.



Настоятель храму розповів, що на попередньому голосуванні з присутніх 289 людей 175 проголосували "за" перехід до ПЦУ, 111 — "проти".



"Кажуть, що якісь списки пропали! Мені це невідомо. Збори були проведені за чинним законодавством і для переходу не вистачило голосів. Сьогодні збори є безчинні, поза межами законодавства. Щоб провести другі збори, то перші треба оскаржити відповідно до чинного законодавства", — сказав настоятель.



У підсумку повторних голосувань із 208 людей, які зареєструвалися на зборах, перехід до ПЦУ підтримали всі, розповіла представниця лічильної комісії Наталія Заремба.



"Тобто одноголосно із загальної кількості реєстрованих людей. Ми живемо в Україні, ми хочемо українську церкву. Ми хочемо співати на українській мові", — зазначила членкиня комісії.



Після оголошення результатів голосувань на збори приїхав настоятель храму із сусіднього села Олика отець Ігор Літвінцов. З його слів, цей храм — найближчий храм Православної церкви України до села Метельне. Прийшов, щоб допомогти громаді юридично завершити процес переходу до ПЦУ.



"Маємо їхати завтра-післязавтра до владики, просити новий статут, готувати нову документацію на реєстрацію в обласну раду. Будуть нові документи, зможемо щось пред’явити, а зараз ми на храм нічого не можемо пред’явити", — додав настоятель храму.



Зі слів завідувача сектору з питань релігії та національностей Волинської облдержадміністрації Василя Гайдука, органу, який реєструє перехід громади у нову конфесійну підлеглість, проголосувати за перехід мали б 2/3 членів релігійної громади, аби мати можливість подавати документи про зміну статусу.



Станом на 21 жовтня на Волині зареєстровані 506 релігійних громад УПЦ в єдності із московським патріархатом і 635 релігійних організацій ПЦУ, зазначив Василь Гайдук. Цьогоріч 10 громад перейшли під юрисдикцію православної церкви України, 2023 року таких храмів було 10.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині жителі двох сіл Метельне та Личани Олицької громади організували збори про зміну підлеглості місцевої Свято-Покровської релігійної громади з УПЦ МП до Православної церкви України. Проголосувати прийшли понад 200 людей.Як розповів Суспільному депутат селищної ради, головуючий на зборах, два тижні тому в селі проводили такі ж збори про перехід церкви до ПЦУ."Чому ми зібрали повторні збори? Бо в нас так склалося, що в нас були зниклі списки проголосованих. Мною була написана заява в поліцію, було зареєстровано звернення", — зазначив волинянин.Що вирішили на зборах і як до цього ставиться місцевий панотецьЗранку 20 жовтня до приміщення старої школи у селі Метельне у Луцькому районі зійшлися та з'їхалися місцеві жителі та жителі сусіднього села Личани.Для забезпечення громадського порядку під час проведення зборів щодо переходу церкви в ПЦУ приїхали працівники поліції.Місцевий житель Ігор із Личан зазначив: на зборах відбудеться голосування про перехід церкви з УПЦ в ПЦУ. "Одна церква на два села, то мають бути збори по переходу. В державі війна. В Москві ж немає українських церков", — говорить чоловік.Зі слів жителя села Метельне Олександра, московський патріархат — це російська церква."Це є нам ворожа церква. Ми стоїмо на тому, щоб була православна церква України. Настоятель каже, що я буду правити на пеньку, але я не перейду на ПЦУ. Так він сказав. Ми не маємо проти нічого настоятеля. Він хороша людина, все. Ми просили його: переходь на ПЦУ", — сказав чоловік.Перед початком голосування у людей, котрі прийшли проголосувати, лічильна комісія перевірила паспорти з вказаним місцем проживання, розповіла місцева жителька"Тільки жителі двох сіл допускаються? – Так, Метельне і Личани. В нас 400 людей на два села, якщо буде більш як 200, то буде більше половини", — говорить волинянка.Із села Личани на збори приїхали старожилки.— 85,— 90. Пенсіонерки зазначили: теж підтримують перехід до ПЦУ. Вчителька та медикиня пригадали як ходили до місцевої церкви за радянської влади."Щоб українська мова була! Бо нас учили тільки кругом, щоб тільки російська, російська була. Як ми пробідували! В церкву не давали ходить нам. Мене в райком визивали. На другий день до роботи не допускають. Як хотілося побачити як вінчаються і не можна було", — сказали місцеві жительки.Перевести під юрисдикцію Православної церкви України жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, хочуть церкву Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Це пам’ятка архітектури, якій понад 200 років, розповів настоятель Дмитро Перхун. Він зазначив, що на збори вирішив не йти, і його парафіяни, які не підтримують перехід, теж не прийдуть.Настоятель храму розповів, що на попередньому голосуванні з присутніх 289 людей 175 проголосували "за" перехід до ПЦУ, 111 — "проти"."Кажуть, що якісь списки пропали! Мені це невідомо. Збори були проведені за чинним законодавством і для переходу не вистачило голосів. Сьогодні збори є безчинні, поза межами законодавства. Щоб провести другі збори, то перші треба оскаржити відповідно до чинного законодавства", — сказав настоятель.У підсумку повторних голосувань із 208 людей, які зареєструвалися на зборах, перехід до ПЦУ підтримали всі, розповіла представниця лічильної комісії"Тобто одноголосно із загальної кількості реєстрованих людей. Ми живемо в Україні, ми хочемо українську церкву. Ми хочемо співати на українській мові", — зазначила членкиня комісії.Після оголошення результатів голосувань на збори приїхав настоятель храму із сусіднього села Олика отець. З його слів, цей храм — найближчий храм Православної церкви України до села Метельне. Прийшов, щоб допомогти громаді юридично завершити процес переходу до ПЦУ."Маємо їхати завтра-післязавтра до владики, просити новий статут, готувати нову документацію на реєстрацію в обласну раду. Будуть нові документи, зможемо щось пред’явити, а зараз ми на храм нічого не можемо пред’явити", — додав настоятель храму.Зі слів завідувача сектору з питань релігії та національностей Волинської облдержадміністрації, органу, який реєструє перехід громади у нову конфесійну підлеглість, проголосувати за перехід мали б 2/3 членів релігійної громади, аби мати можливість подавати документи про зміну статусу.Станом на 21 жовтня на Волині зареєстровані 506 релігійних громад УПЦ в єдності із московським патріархатом і 635 релігійних організацій ПЦУ, зазначив Василь Гайдук. Цьогоріч 10 громад перейшли під юрисдикцію православної церкви України, 2023 року таких храмів було 10.

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