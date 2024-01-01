Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію

У зв'язку із потеплінням котельні у Луцьку в денний час зменшуватимуть або призупинятимуть генерацію тепла споживачам.Про це повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло".Комунальники зазначили, що подачу тепла призупинятися на період, коли температура зовнішнього повітря в денні години перевищуватиме +10°C."Відповідним чином реагуватиме й автоматика на ІТП з погодним регулюванням, припиняючи забір теплоносія із зовнішньої мережі", — додали у "Луцьктепло".Також комунальники розповіли, що станом на 16:00 21 жовтня через витоки на теплових мережах без опалення залишаються 23 житлові будинки та 2 школи.Довідково: за даними обласного гідрометеоцентру, із 22 по 26 жовтня на території Волині опадів не очікується. Температура вночі становитиме 0-5⁰ тепла, вдень — 11-16⁰ тепла.