Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію

Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію
У зв'язку із потеплінням котельні у Луцьку в денний час зменшуватимуть або призупинятимуть генерацію тепла споживачам.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло".

Комунальники зазначили, що подачу тепла призупинятися на період, коли температура зовнішнього повітря в денні години перевищуватиме +10°C.

"Відповідним чином реагуватиме й автоматика на ІТП з погодним регулюванням, припиняючи забір теплоносія із зовнішньої мережі", — додали у "Луцьктепло".

Також комунальники розповіли, що станом на 16:00 21 жовтня через витоки на теплових мережах без опалення залишаються 23 житлові будинки та 2 школи.

Довідково: за даними обласного гідрометеоцентру, із 22 по 26 жовтня на території Волині опадів не очікується. Температура вночі становитиме 0-5⁰ тепла, вдень — 11-16⁰ тепла.

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Теги: опалювальний сезон, Луцьк
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