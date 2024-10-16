На війні з окупантами загинули Герої з Луцька Віктор Каленик та Василь Мельничук

На війні з російськими окупантами загинули двоє Героїв з Луцька 47-річнийта 45-річнийПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Каленик Віктор Миколайович, 06.08.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 3 відділення морської піхоти 1 взводу морської піхоти 1 роти морської піхоти.Матрос Каленик Віктор Миколайович загинув 17.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Обуховка Курської області РФ.Лучанин Мельничук Василь Васильович, 22.02.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону.Солдат Мельничук Василь Васильович помер 16.10.2024 року у КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова» від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.