На війні з окупантами загинули Герої з Луцька Віктор Каленик та Василь Мельничук
Сьогодні, 20:38
На війні з російськими окупантами загинули двоє Героїв з Луцька 47-річний Віктор Каленик та 45-річний Василь Мельничук.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Каленик Віктор Миколайович, 06.08.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 3 відділення морської піхоти 1 взводу морської піхоти 1 роти морської піхоти.
Матрос Каленик Віктор Миколайович загинув 17.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Обуховка Курської області РФ.
Лучанин Мельничук Василь Васильович, 22.02.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону.
Солдат Мельничук Василь Васильович помер 16.10.2024 року у КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова» від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Каленик Віктор Миколайович, 06.08.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 3 відділення морської піхоти 1 взводу морської піхоти 1 роти морської піхоти.
Матрос Каленик Віктор Миколайович загинув 17.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Обуховка Курської області РФ.
Лучанин Мельничук Василь Васильович, 22.02.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону.
Солдат Мельничук Василь Васильович помер 16.10.2024 року у КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова» від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.
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