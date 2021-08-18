Двоє волинян здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби
Сьогодні, 19:21
Двоє волинських спортсменів Іван Банзерук і Валерія Шоломіцька посіли призові місця на змаганнях зі спортивної ходьби в Івано-Франківську.
Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Нагороди розігрувалися у чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед дорослих та молоді на 35 км та всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби Кубок "Вечірній Івано-Франківськ" на дистанції 20 км.
34-річний Іван Банзерук здобув "золото", подолавши дистанцію 35 км за 2.32.09. Валерія Шоломіцька отримала "срібло", пробігши 20 км за 1.40.42.
Загалом до змагань долучилися 105 атлетів із десяти областей України.
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Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Нагороди розігрувалися у чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед дорослих та молоді на 35 км та всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби Кубок "Вечірній Івано-Франківськ" на дистанції 20 км.
34-річний Іван Банзерук здобув "золото", подолавши дистанцію 35 км за 2.32.09. Валерія Шоломіцька отримала "срібло", пробігши 20 км за 1.40.42.
Загалом до змагань долучилися 105 атлетів із десяти областей України.
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