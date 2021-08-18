Двоє волинян здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби

Іван Банзерук і Валерія Шоломіцька посіли призові місця на змаганнях зі спортивної ходьби в Івано-Франківську.



Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише



Нагороди розігрувалися у чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед дорослих та молоді на 35 км та всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби Кубок "Вечірній Івано-Франківськ" на дистанції 20 км.



34-річний Іван Банзерук здобув "золото", подолавши дистанцію 35 км за 2.32.09. Валерія Шоломіцька отримала "срібло", пробігши 20 км за 1.40.42.



Загалом до змагань долучилися 105 атлетів із десяти областей України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє волинських спортсменівпосіли призові місця на змаганнях зі спортивної ходьби в Івано-Франківську.Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне Нагороди розігрувалися у чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед дорослих та молоді на 35 км та всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби Кубок "Вечірній Івано-Франківськ" на дистанції 20 км.34-річний Іван Банзерук здобув "золото", подолавши дистанцію 35 км за 2.32.09. Валерія Шоломіцька отримала "срібло", пробігши 20 км за 1.40.42.Загалом до змагань долучилися 105 атлетів із десяти областей України.

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