Чи треба відкрити у Львові аеропорт під час війни: відповідь Садового
Сьогодні, 18:07
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати.
Про це Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна.
"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (відкриття аеропорту – ЕП) обговорюється в експертних середовищах", - сказав Садовий.
Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.
"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - сказав Садовий.
У понеділок, 15 липня, відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.
Відкриття аеропорту у Львові відкриває нові можливості для іноземних інвесторів та іноземних туристів.
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Про це Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна.
"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (відкриття аеропорту – ЕП) обговорюється в експертних середовищах", - сказав Садовий.
Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.
"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - сказав Садовий.
У понеділок, 15 липня, відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.
Відкриття аеропорту у Львові відкриває нові можливості для іноземних інвесторів та іноземних туристів.
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