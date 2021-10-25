Чи треба відкрити у Львові аеропорт під час війни: відповідь Садового

Чи треба відкрити у Львові аеропорт під час війни: відповідь Садового
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати.

Про це Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (відкриття аеропорту – ЕП) обговорюється в експертних середовищах", - сказав Садовий.

Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.

"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - сказав Садовий.

У понеділок, 15 липня, відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.

Відкриття аеропорту у Львові відкриває нові можливості для іноземних інвесторів та іноземних туристів.

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Теги: Львів, аеропорт
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