Чи треба відкрити у Львові аеропорт під час війни: відповідь Садового

Андрій Садовий вважає, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати.



Про це Садовий сказав в інтерв’ю



"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (відкриття аеропорту – ЕП) обговорюється в експертних середовищах", - сказав Садовий.



Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.



"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - сказав Садовий.



У понеділок, 15 липня, відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.



Відкриття аеропорту у Львові відкриває нові можливості для іноземних інвесторів та іноземних туристів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Львовавважає, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати.Про це Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна "Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (відкриття аеропорту – ЕП) обговорюється в експертних середовищах", - сказав Садовий.Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту."Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - сказав Садовий.У понеділок, 15 липня, відбулася зустріч японської делегації з робітниками Міжнародного аеропорту "Львів". Під час неї показали авіакомпанії, які готові відновити сполучення.Відкриття аеропорту у Львові відкриває нові можливості для іноземних інвесторів та іноземних туристів.

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