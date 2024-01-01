На кордоні із Польщею на Волині затримали 20-річного жителя Черкащини





Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.



Прикордонники зупинили чоловіка неподалік кордону, доставили його до прикордонного підрозділу і склали на нього адмін документи за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону. Міру покарання визначить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На українсько-польському кордоні в межах Волинської області затримали 20-річного жителя Черкащини, який, ймовірно, намагався потрапити за кордон поза пунктом пропуску.Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.Прикордонники зупинили чоловіка неподалік кордону, доставили його до прикордонного підрозділу і склали на нього адмін документи за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону. Міру покарання визначить суд.

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