На кордоні із Польщею на Волині затримали 20-річного жителя Черкащини

На кордоні із Польщею на Волині затримали 20-річного жителя Черкащини
На українсько-польському кордоні в межах Волинської області затримали 20-річного жителя Черкащини, який, ймовірно, намагався потрапити за кордон поза пунктом пропуску.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонники зупинили чоловіка неподалік кордону, доставили його до прикордонного підрозділу і склали на нього адмін документи за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону. Міру покарання визначить суд.

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Теги: ухилянти, суд
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