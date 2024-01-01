На кордоні із Польщею на Волині затримали 20-річного жителя Черкащини
Сьогодні, 22:16
На українсько-польському кордоні в межах Волинської області затримали 20-річного жителя Черкащини, який, ймовірно, намагався потрапити за кордон поза пунктом пропуску.
Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.
Прикордонники зупинили чоловіка неподалік кордону, доставили його до прикордонного підрозділу і склали на нього адмін документи за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону. Міру покарання визначить суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.
Прикордонники зупинили чоловіка неподалік кордону, доставили його до прикордонного підрозділу і склали на нього адмін документи за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону. Міру покарання визначить суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Молдові відбувся референдум: чи обрали громадяни вступ до ЄС
Сьогодні, 23:19
Одна церква на два села: у громаді на Волині зібрали повторні збори щодо переходу в ПЦУ
Сьогодні, 22:46
На кордоні із Польщею на Волині затримали 20-річного жителя Черкащини
Сьогодні, 22:16
Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію
Сьогодні, 21:45