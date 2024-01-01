Уночі над Сумщиною збили 25 дронів: серед загиблих – дитина





"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", – повідомили у Сумській ОВА.



Наслідки ранкової атаки уточнюються.



Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.



"Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили у адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили 25 ворожих “шахедів”."Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", – повідомили у Сумській ОВА.Наслідки ранкової атаки уточнюються.Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина."Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили у адміністрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію