Уночі над Сумщиною збили 25 дронів: серед загиблих – дитина

Уночі над Сумщиною збили 25 дронів: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили 25 ворожих “шахедів”.

"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", – повідомили у Сумській ОВА.

Наслідки ранкової атаки уточнюються.

Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

"Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили у адміністрації.

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Теги: Україна, росія, війна
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