Уночі над Сумщиною збили 25 дронів: серед загиблих – дитина
Сьогодні, 09:06
Сьогодні, 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили 25 ворожих “шахедів”.
"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", – повідомили у Сумській ОВА.
Наслідки ранкової атаки уточнюються.
Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.
"Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили у адміністрації.
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"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", – повідомили у Сумській ОВА.
Наслідки ранкової атаки уточнюються.
Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.
"Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили у адміністрації.
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