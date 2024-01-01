Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 27 жовтня





Цього тижня глядачі побачать філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру, спостерігатимуть надзвичайно веселу комедію, сповнену карколомних ситуацій. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом мюзиклу, який має ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 22 до 27 жовтня.



У вівторок, 22 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Пропонуємо торкнутись до намиста з історій про заробітчанок, яке нанизане на містичну нитку українських богинь-мойр, які дбайливо збирає журналістка, що так чи інакше торкнеться кожного... Калейдоскоп із людських пристрастей, переживань та фатальних рішень, а також справжні свідчення жінок на відео у виставі та інтерактив із глядачами.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У неділю, 27 жовтня, о 12:00 – музична казка-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Дорослішання дається Алісі непросто, попри те, що після повернення із Дивокраю минули роки. Однак «уява – це єдина зброя у війні проти реальності», і ось дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом...



Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



У неділю ввечері, 27 жовтня, о 17:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Біда не приходить сама? Не проблема, якщо вас – теж двоє!

Олька та Юль... Перепрошуємо – Олька та Жулька (і тільки так) уже три роки знімають разом кімнату у старої відьм... Перепрошуємо – у Марії Петрівни. Проте одного дня все летить шкереберть – дівчата одночасно втрачають роботу, господиня наполягає на терміновий оплаті житла, та ще й паспорти конфісковує, а грошей вистачає хіба на чашку кави з пакетика... Халепа!

Рішення приходить несподівано – з оголошенням з інтернету: американська мільйонерка обіцяє купу грошей тій «нетрадиційній парі» дівчат з України, яка їй найбільше сподобається! Це не про них? Байдуже! Заокеанська пані цього не знає, а написати листа і надіслати фотку – простіше простого! От тільки хто ж міг передбачити, що пані Софія МакДі візьме і приїде, аби трішки пожити у товаристві чудових дівчаток, яким вона вирішила залишити усі свої статки...



Отак двоє звичайних дівчат перетворюються на справжнісіньких шахрайок, головне завдання яких – не «спалитись», адже на кону – мільйони! Ситуація поступово лише ускладнюється, оскільки, як на те, у квартирі збирається усе більше гостей, дехто із яких знає про їхні хитрощі і не проти пограти в ігри...



Чим закінчиться ця неймовірна авантюра та до чого тут файне українське село Яблунівка – дізнаєтесь на виставі.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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