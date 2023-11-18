У громаді на Волині ремонтують зношену дорогу і латають ями
Сьогодні, 12:10
У Ковельському районі на Волині розпочався ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Здомишель – Ратне. Дорожники влаштовують вирівнюючий шар асфальто-бетонного покриття і ліквідовують ями й вибоїни.
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді, пише Суспільне. Роботи виконує підрядник, який виграв тендер.
"Оновлення покриття дозволить знизити ризики дорожньо-транспортних пригод та покращити доступ до населених пунктів", — зазначили в селищній раді.
Водіїв просять бути уважними, зважати на дорожні знаки та бути обережними в місцях проведення дорожніх робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді, пише Суспільне. Роботи виконує підрядник, який виграв тендер.
"Оновлення покриття дозволить знизити ризики дорожньо-транспортних пригод та покращити доступ до населених пунктів", — зазначили в селищній раді.
Водіїв просять бути уважними, зважати на дорожні знаки та бути обережними в місцях проведення дорожніх робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Одещині під час тривоги померла 13-річна дівчинка
Сьогодні, 12:53
У громаді на Волині ремонтують зношену дорогу і латають ями
Сьогодні, 12:10
СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: у неї знайшли $450 000, а в її сина – російський паспорт
Сьогодні, 11:43
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 27 жовтня
Сьогодні, 11:05