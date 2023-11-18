У громаді на Волині ремонтують зношену дорогу і латають ями

У громаді на Волині ремонтують зношену дорогу і латають ями
У Ковельському районі на Волині розпочався ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Здомишель – Ратне. Дорожники влаштовують вирівнюючий шар асфальто-бетонного покриття і ліквідовують ями й вибоїни.

Про це повідомили у Ратнівській селищній раді, пише Суспільне. Роботи виконує підрядник, який виграв тендер.

"Оновлення покриття дозволить знизити ризики дорожньо-транспортних пригод та покращити доступ до населених пунктів", — зазначили в селищній раді.

Водіїв просять бути уважними, зважати на дорожні знаки та бути обережними в місцях проведення дорожніх робіт.

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Теги: Волинь, ремонт, дорога
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