У громаді на Волині ремонтують зношену дорогу і латають ями





Про це повідомили у Ратнівській селищній раді, пише



"Оновлення покриття дозволить знизити ризики дорожньо-транспортних пригод та покращити доступ до населених пунктів", — зазначили в селищній раді.



Водіїв просять бути уважними, зважати на дорожні знаки та бути обережними в місцях проведення дорожніх робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі на Волині розпочався ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-08 Здомишель – Ратне. Дорожники влаштовують вирівнюючий шар асфальто-бетонного покриття і ліквідовують ями й вибоїни.Про це повідомили у Ратнівській селищній раді, пише Суспільне . Роботи виконує підрядник, який виграв тендер."Оновлення покриття дозволить знизити ризики дорожньо-транспортних пригод та покращити доступ до населених пунктів", — зазначили в селищній раді.Водіїв просять бути уважними, зважати на дорожні знаки та бути обережними в місцях проведення дорожніх робіт.

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