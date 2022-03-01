На Одещині під час тривоги померла 13-річна дівчинка

На Одещині під час тривоги померла 13-річна дівчинка
Одеські поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Про трагічну подію, яка сталася вчора, 21 жовтня, вдень в одному з навчальних закладів у Приморському районі міста, правоохоронці дізналися від медиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Зі слів вчителів, під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали «швидку» та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою «природня смерть». Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

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Теги: Одещина, тривога, дівчинка
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