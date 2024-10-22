Президент заперечив намір звільняти Буданова і Умєрова

Президент заперечив намір звільняти Буданова і Умєрова
Президент Володимир Зеленський заперечив намір звільняти міністра оборони Рустема Умєрова та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

На зустрічі з журналістами вчора він сказав, що міняти начальника розвідки не збирався. Хоча така інформація в інфопросторі була, пише LB.ua.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", – прокоментував він.

"Звільнення" посадовців у телеграм-каналах і матеріалах медіа з посиланням на анонімів – часто повторювана практика. Наприкінці вересня–початку жовтня в інфпросторі почали говорити про можливу підготовку звільнення керівника міністерства оборони та начальника воєнної розвідки. Це збіглося в часі з матеріалом про імпортера зброї "Спецтехнокекспорт", що підпорядковувався ГУР. Американський політолог і журналіст Джейсон Смарт повідомив, що під час візиту до США Зеленський отримав сигнал від партнерів, що спроби відправити у відставку Буданова "матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України".

Повідомлення з’явилося на тлі активних чуток про те, що ОП розглядає можливість звільнення очільника ГУР Буданова та міністра оборони Умєрова.

1 жовтня президент повідомив про зустріч із Умєровим і Будановим та їхні робочі доповіді. На тлі чуток про звільнення Буданова нагородив український прем'єр.

З закликом не звільняти начальника ГУР, якому підпорядковано Координаційний центр із питань звільнення полонених, виступили родини захисників.

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Теги: Буданов, Умєров
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