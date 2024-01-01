Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Горюновим
Сьогодні, 19:30
На Волині за тиждень перехворіли на ГРВІ понад 4 тисячі людей
Сьогодні, 18:03
Населення України після вторгнення росії скоротилося на 10 млн, або приблизно на чверть, - ООН
Сьогодні, 17:20