Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 23 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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