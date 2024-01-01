5 штурмова Київська бригада отримала від громади столиці ще 550 дронів, - Кличко

Віталій Кличко передав від столичної громади 550 дронів різних типів 5 окремій штурмовій Київській бригаді.



Про це він повідомив у Facebook.



«Сьогодні від громади столиці передали бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ще 550 дронів. Зокрема, на Донбас вирушать 150 дронів Mavic 3T та 400 Mavic 3 PRO, які допоможуть нашим захисникам у виконанні бойових завдань», - повідомив Віталій Кличко.



Мер нагадав, що наприкінці літа військовим цієї бригади Київ вже передавав 600 безпілотників. В тому числі 300 FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів Mavic.



«Загалом від початку цього року 5-й штурмовій на оснащення Київ виділив з бюджету міста 650 млн грн. Продовжуємо допомагати нашим захисникам! І постійно шукаємо для цього будь-які можливості», - наголосив мер столиці.



Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав від громади столиці



Також повідомлялося, що брат мера Києва – Володимир Кличко –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвапередав від столичної громади 550 дронів різних типів 5 окремій штурмовій Київській бригаді.Про це він повідомив у Facebook.«Сьогодні від громади столиці передали бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ще 550 дронів. Зокрема, на Донбас вирушать 150 дронів Mavic 3T та 400 Mavic 3 PRO, які допоможуть нашим захисникам у виконанні бойових завдань», - повідомив Віталій Кличко.Мер нагадав, що наприкінці літа військовим цієї бригади Київ вже передавав 600 безпілотників. В тому числі 300 FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів Mavic.«Загалом від початку цього року 5-й штурмовій на оснащення Київ виділив з бюджету міста 650 млн грн. Продовжуємо допомагати нашим захисникам! І постійно шукаємо для цього будь-які можливості», - наголосив мер столиці.Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав від громади столиці 750 дронів бійцям бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та ще 750 БпЛА – трьом бригадам на Харківський напрямок.Також повідомлялося, що брат мера Києва – відвіз на передову у Донецькій області партію дронів , системи РЕБ та броньовик Cobra, придбані за позабюджетні кошти.

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