Волинянин напустив води в газові труби і залишив без газопостачання 73 квартири

Волинянин напустив води в газові труби і залишив без газопостачання 73 квартири
У місті Володимирі жителі 73 квартир п'ятиповерхового будинку на вулиці Ковельській залишилися без газопостачання через сусіда, який переплутав шланги та напустив у систему воду.

Про це повідомили в пресцентрі обласної філії "Газмережі".

В одній із квартир зафіксували самовільне підключення проточного газового водонагрівача. Мешканці будинку повідомили, що з конфорки газової плити почала текти вода замість газу.

На місце події виїхала бригада аварійно-диспетчерської служби Волинської філії "Газмережі", котрі тимчасово призупинили подачу газу через небезпеку користування газовими приладами. Станом на 22 жовтня мешканцям квартир будинку на Ковельській частково відновили газопостачання, проте ремонтні роботи тривають.

Володимирчанин, який причетний до створення аварійної ситуації, буде відшкодовувати збитки, заміну газових приладів та за відновлення газопостачання у квартирах. Суму збитків підраховують.

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Теги: Волинь, Володимир, газопостачання, помилка
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