Де та як придбати дрова на Волині

Де та як придбати дрова на Волині
У Волинській ОВА, під час наради спільно з Поліським лісовим офісом, керівниками районних військових адміністрацій і територіальних громад обговорили потреби населення та соціальної сфери у дров’яному паливі.

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

«Дров’яне паливо не втрачає своєї актуальності, як одне з додаткових джерел на час опалювального сезону, – відзначив Олександр Троханенко. – Тож подбати про забезпечення дровами варто завчасно».

Про цінову політику, способи придбання, доставку і потреби населення, зокрема в розрізі районів, інформував представник Поліського лісового офісу Григорій Новосад.

Способи придбання дров – різні і максимально спрощені.
Список контактів відповідальних за реалізацію постійно розміщено на сайті ДП «Ліси України», на сторінці Поліського лісового офісу та сайті «ДроваЄ» за посиланням.
Також можна прийти безпосередньо в лісництво чи у філію. Залишки дров у лісництвах є постійно. Ажіотажу поки не було і немає, відзначив спікер Поліського лісового офісу.

Доставку, щоправда, надають не в усіх філіях – через відсутність техніки. Але у лісництвах можуть порадити, хто з приватних підрядників це зробить. На сьогодні на складах Поліського офісу 16,5 тис. м3 дров. Є на залишках і колоті дрова – загалом із цього об’єму 3,9 тис. м3.

Григорій Новосад повідомив, що річний ресурс заготівлі паливних дров по Офісу становить 322 тис. м3, з цього наявність по Волинській області – 138,2 тис.м3.

«Наголошу, що для нас це абсолютно прийнятні об’єми, жодних додаткових рубок ніхто не веде і не планує. Ми знаємо потреби. Тому що філії разом з громадами попередньо погоджували необхідні обсяги дров для проходження опалювального періоду 2024-2025 року», – зауважив фахівець Поліського лісового офісу.

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«Ми розуміємо, що вказані цифри попередні, вони в ході змінюються. Можливо, у більший бік, але повторюся – ми готові. Ми вже працюємо в умовах підвищеного попиту», – наголосив Григорій Новосад.

До слова, актуальна інформація щодо цін завжди відкрита на сайті
«ДроваЄ». Або ж можна запитати за контактним номером у філії. Під час наради також обговорили орієнтовну вартість дров для населення та соціальної сфери на прикладі Ківерцівського лісництва.

Нагадаємо, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на придбання в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

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Теги: ліс, дрова, Україна, Волинь, опалення
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