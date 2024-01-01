У волинській бригаді колишня вихователька знищує гексакоптером росіян. ВІДЕО





Про успіхи Катерини в бойових умовах повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ, підкреслюючи важливу роль безпілотної техніки в сучасних війнах, - пише



До вступу в армію Катерина працювала вихователем у системі професійно-технічної освіти, і важливу роль у її рішенні приєднатися до ЗСУ відіграв приклад рідного брата Івана, який служить у 14-й окремій механізованій бригаді. Він став для неї натхненням, а її рішучість служити в армії зміцнила її віру в необхідність боротьби за Україну.



Після Перемоги Катерина мріє створити власну сім'ю і виховувати дітей у мирній, вільній та процвітаючій Україні.



«Я хочу жити у своїй Україні, я хочу створити свою сім'ю, так щоб їй нічого не загрожувало, щоб я не думала, що мої діти будуть в небезпеці. Тому хочеться знищити всіх окупантів, які лізуть на нашу Україну», – ділиться вона своєю мрією.



Катерина також планує повернутися до свого улюбленого хобі - малювання, яке приносило їй радість і спокій у мирному житті. Але нині її головне бажання - перемога України та забезпечення безпеки для всіх її громадян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Катерина на псевдо «Миша» - бійчиня підрозділу безпілотних систем 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Вона приєдналася до бригади лише кілька місяців тому, проте вже демонструє високий професіоналізм, виконуючи складні бойові завдання на ударному гексакоптері «Вампір».Про успіхи Катерини в бойових умовах повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ, підкреслюючи важливу роль безпілотної техніки в сучасних війнах, - пише ВСН. До вступу в армію Катерина працювала вихователем у системі професійно-технічної освіти, і важливу роль у її рішенні приєднатися до ЗСУ відіграв приклад рідного брата Івана, який служить у 14-й окремій механізованій бригаді. Він став для неї натхненням, а її рішучість служити в армії зміцнила її віру в необхідність боротьби за Україну.Після Перемоги Катерина мріє створити власну сім'ю і виховувати дітей у мирній, вільній та процвітаючій Україні.«Я хочу жити у своїй Україні, я хочу створити свою сім'ю, так щоб їй нічого не загрожувало, щоб я не думала, що мої діти будуть в небезпеці. Тому хочеться знищити всіх окупантів, які лізуть на нашу Україну», – ділиться вона своєю мрією.Катерина також планує повернутися до свого улюбленого хобі - малювання, яке приносило їй радість і спокій у мирному житті. Але нині її головне бажання - перемога України та забезпечення безпеки для всіх її громадян.

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