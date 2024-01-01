Шмигаль розповів, чим в Україні замінять МСЕК

Шмигаль розповів, чим в Україні замінять МСЕК
Медико-соціальну експертну комісію замінять новою європейською моделлю.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише "Українська правда".

"На виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель для відповідних визначень. Окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров’я не пізніше першого листопада внести всі необхідні нормативні документи, та законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершити врешті цю реформу", - повідомив Денис Шмигаль.

Також, за словами Шмигаля, вже втілено ряд кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.

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Теги: Україна, війна, МСЕК, заміна
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