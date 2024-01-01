23 жовтня на Волині: гортаючи календар

23 жовтня на Волині: гортаючи календар
23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України", технічного директора Луцькавтодору Андрія Ольхового (на фото).

Також цього дня іменини за церковним календарем відзначають Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, визначні дати
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