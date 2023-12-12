Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, згідно Указу Президента України від №381/2024 від 25 червня 2024 року, орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно).Державну відзнаку отримала мати захисника, - повідомили у Вишнівській громаді.Владислав народився 1 жовтня 1999 року. Він був простим хлопцем з великим серцем і мріями про мирне майбутнє для своєї країни. З початком повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись, пішов захищати свою Батьківщину. Служив механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.Трагічна загибель Владислава сталася 27 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області — у районі запеклих боїв, де українські військові продовжують стримувати наступи противника, захищаючи територіальну цілісність України.Наразі триває збір підписів для підтримки(посмертно) загиблому військовослужбовцю Богомазу Владиславу.