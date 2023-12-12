Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 07:31
За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, згідно Указу Президента України від №381/2024 від 25 червня 2024 року, орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено солдата Богомаза Владислава Миколайовича (посмертно).
Державну відзнаку отримала мати захисника Олександра, - повідомили у Вишнівській громаді.
Владислав народився 1 жовтня 1999 року. Він був простим хлопцем з великим серцем і мріями про мирне майбутнє для своєї країни. З початком повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись, пішов захищати свою Батьківщину. Служив механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.
Трагічна загибель Владислава сталася 27 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області — у районі запеклих боїв, де українські військові продовжують стримувати наступи противника, захищаючи територіальну цілісність України.
Наразі триває збір підписів для підтримки петиції щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) загиблому військовослужбовцю Богомазу Владиславу.
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Державну відзнаку отримала мати захисника Олександра, - повідомили у Вишнівській громаді.
Владислав народився 1 жовтня 1999 року. Він був простим хлопцем з великим серцем і мріями про мирне майбутнє для своєї країни. З початком повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись, пішов захищати свою Батьківщину. Служив механіком 2 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.
Трагічна загибель Владислава сталася 27 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області — у районі запеклих боїв, де українські військові продовжують стримувати наступи противника, захищаючи територіальну цілісність України.
Наразі триває збір підписів для підтримки петиції щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) загиблому військовослужбовцю Богомазу Владиславу.
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