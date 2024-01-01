Вночі захисники збили 57 російських дронів

Вночі захисники збили 57 російських дронів
У ніч на 23 жовтня 2024 року ворог атакував Україну 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, що у Росії. ППО збила 57 безпілотників.

За інформацією Повітряних сил, також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

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Теги: Україна, росія, війна
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