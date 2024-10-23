Генсек ООН прибув до путіна на саміт BRICS

Генсек ООН прибув до путіна на саміт BRICS
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

Про це пише Українська правда.

Напередодні МЗС України розкритикувало ідею такого візиту: "Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН".

"Це неприйнятно", – долучився до критики такого кроку і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у мережі Х.

Очільник Росії володимир путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту BRICS – на полях саміту. Про це журналістам оголосив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Попри зустріч Путіна і Гутерріша, заплановану на 24 жовтня, немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до ширших мирних переговорів для припинення конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Раніше, нагадує видання, Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча військова операція Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

Путін приймає союзників із країн BRICS у Казані - 22 лідерів країн. У Білому домі кажуть, що не вважають об'єднання "загрозою".
Саміт БРІКС має відбутись із 22 по 24 жовтня в російському місті Казань.

Неформальне об’єднання БРІКС отримало свою назву за першими літерами держав-учасниць – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Минулого року до них долучились Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.

БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.

Нещодавно Туреччина також почала процедуру вступу до групи країн БРІКС, подавши прохання про приєднання.

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Теги: Україна, росія, війна
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