Генсек ООН прибув до путіна на саміт BRICS

Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.



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Напередодні МЗС України розкритикувало ідею такого візиту: "Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН".



"Це неприйнятно", – долучився до критики такого кроку і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у мережі Х.



Очільник Росії володимир путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту BRICS – на полях саміту. Про це журналістам оголосив помічник президента РФ Юрій Ушаков.



"Попри зустріч Путіна і Гутерріша, заплановану на 24 жовтня, немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до ширших мирних переговорів для припинення конфлікту", - йдеться в повідомленні.



Раніше, нагадує видання, Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча військова операція Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.



Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.



Путін приймає союзників із країн BRICS у Казані - 22 лідерів країн. У Білому домі кажуть, що не вважають об'єднання "загрозою".

Саміт БРІКС має відбутись із 22 по 24 жовтня в російському місті Казань.



Неформальне об’єднання БРІКС отримало свою назву за першими літерами держав-учасниць – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Минулого року до них долучились Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.



БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.



Нещодавно Туреччина також почала процедуру вступу до групи країн БРІКС, подавши прохання про приєднання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар ООНприбув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.Про це пише Українська правда Напередодні МЗС України розкритикувало ідею такого візиту: "Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН"."Це неприйнятно", – долучився до критики такого кроку і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у мережі Х.Очільник Росії володимир путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту BRICS – на полях саміту. Про це журналістам оголосив помічник президента РФ Юрій Ушаков."Попри зустріч Путіна і Гутерріша, заплановану на 24 жовтня, немає жодних ознак того, що Київ або Москва готові до ширших мирних переговорів для припинення конфлікту", - йдеться в повідомленні.Раніше, нагадує видання, Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що триваюча військова операція Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.Путін приймає союзників із країн BRICS у Казані - 22 лідерів країн. У Білому домі кажуть, що не вважають об'єднання "загрозою".Саміт БРІКС має відбутись із 22 по 24 жовтня в російському місті Казань.Неформальне об’єднання БРІКС отримало свою назву за першими літерами держав-учасниць – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Минулого року до них долучились Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.Нещодавно Туреччина також почала процедуру вступу до групи країн БРІКС, подавши прохання про приєднання.

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