Скільки кримінальних справ на посадовців МСЕК і ВЛК відкрили на Волині

Скільки кримінальних справ на посадовців МСЕК і ВЛК відкрили на Волині
Від початку 2024 року слідчі на Волині розпочали 11 кримінальних проваджень, фігурантами яких є службові особи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), військово-лікарських комісій (ВЛК).

Таку інформацію Суспільне отримало у відповідь на інформаційний запит від Головного управління Нацполіції Волині.

За даними правоохоронців, усі кримінальні провадження були відкриті за фактами зловживання владою чи службовим становищем, або через службове підроблення.

В поліції розповіли, що за результатами досудового розслідування у 9 кримінальних провадженнях службовим особам МСЕК та ВЛК було повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи, матеріали справ скерували до суду. Одне кримінальне провадження слідчі закрили.

Ще в одному кримінальному провадженні проводить досудове розслідування. Йдеться про зловживання владою та службовим становищем службовими особами МСЕК та ВЛК при Терцентрі комплектування і соцпідтримки під час підготовки та внесення відомостей до медичної документації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ВЛК, МСЕК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки кримінальних справ на посадовців МСЕК і ВЛК відкрили на Волині
Сьогодні, 10:11
Генсек ООН прибув до путіна на саміт BRICS
Сьогодні, 09:50
Вночі захисники збили 57 російських дронів
Сьогодні, 09:11
Документалка про сільський театр з Волині здобула головний приз кінофестивалю в Естонії
Сьогодні, 08:25
Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Як у Луцьку після обшуків працюють МСЕК та ВЛК. ВІДЕО Як у Луцьку після обшуків працюють МСЕК та ВЛК. ВІДЕО
16 жовтень, 21:16
На Волині перевірятимуть рішення медико-соціальних експертиз і військово-лікарських комісій На Волині перевірятимуть рішення медико-соціальних експертиз і військово-лікарських комісій
05 жовтень, 20:16
На Волині у 18 медзакладах створили позаштатні військово-лікарські комісії На Волині у 18 медзакладах створили позаштатні військово-лікарські комісії
08 жовтень, 2023, 07:03
На Волині військові можуть проходити ВЛК у цивільних лікарнях На Волині військові можуть проходити ВЛК у цивільних лікарнях
31 серпень, 2023, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки кримінальних справ на посадовців МСЕК і ВЛК відкрили на Волині
Сьогодні, 10:11
 0
Генсек ООН прибув до путіна на саміт BRICS
Сьогодні, 09:50
 0
Вночі захисники збили 57 російських дронів
Сьогодні, 09:11
 0
Документалка про сільський театр з Волині здобула головний приз кінофестивалю в Естонії
Сьогодні, 08:25
 0
Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8