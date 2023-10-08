Скільки кримінальних справ на посадовців МСЕК і ВЛК відкрили на Волині





Таку інформацію



За даними правоохоронців, усі кримінальні провадження були відкриті за фактами зловживання владою чи службовим становищем, або через службове підроблення.



В поліції розповіли, що за результатами досудового розслідування у 9 кримінальних провадженнях службовим особам МСЕК та ВЛК було повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи, матеріали справ скерували до суду. Одне кримінальне провадження слідчі закрили.



Ще в одному кримінальному провадженні проводить досудове розслідування. Йдеться про зловживання владою та службовим становищем службовими особами МСЕК та ВЛК при Терцентрі комплектування і соцпідтримки під час підготовки та внесення відомостей до медичної документації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2024 року слідчі на Волині розпочали 11 кримінальних проваджень, фігурантами яких є службові особи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), військово-лікарських комісій (ВЛК).Таку інформацію Суспільне отримало у відповідь на інформаційний запит від Головного управління Нацполіції Волині.За даними правоохоронців, усі кримінальні провадження були відкриті за фактами зловживання владою чи службовим становищем, або через службове підроблення.В поліції розповіли, що за результатами досудового розслідування у 9 кримінальних провадженнях службовим особам МСЕК та ВЛК було повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи, матеріали справ скерували до суду. Одне кримінальне провадження слідчі закрили.Ще в одному кримінальному провадженні проводить досудове розслідування. Йдеться про зловживання владою та службовим становищем службовими особами МСЕК та ВЛК при Терцентрі комплектування і соцпідтримки під час підготовки та внесення відомостей до медичної документації.

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