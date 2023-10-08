Скільки кримінальних справ на посадовців МСЕК і ВЛК відкрили на Волині
Сьогодні, 10:11
Від початку 2024 року слідчі на Волині розпочали 11 кримінальних проваджень, фігурантами яких є службові особи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), військово-лікарських комісій (ВЛК).
Таку інформацію Суспільне отримало у відповідь на інформаційний запит від Головного управління Нацполіції Волині.
За даними правоохоронців, усі кримінальні провадження були відкриті за фактами зловживання владою чи службовим становищем, або через службове підроблення.
В поліції розповіли, що за результатами досудового розслідування у 9 кримінальних провадженнях службовим особам МСЕК та ВЛК було повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи, матеріали справ скерували до суду. Одне кримінальне провадження слідчі закрили.
Ще в одному кримінальному провадженні проводить досудове розслідування. Йдеться про зловживання владою та службовим становищем службовими особами МСЕК та ВЛК при Терцентрі комплектування і соцпідтримки під час підготовки та внесення відомостей до медичної документації.
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Таку інформацію Суспільне отримало у відповідь на інформаційний запит від Головного управління Нацполіції Волині.
За даними правоохоронців, усі кримінальні провадження були відкриті за фактами зловживання владою чи службовим становищем, або через службове підроблення.
В поліції розповіли, що за результатами досудового розслідування у 9 кримінальних провадженнях службовим особам МСЕК та ВЛК було повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи, матеріали справ скерували до суду. Одне кримінальне провадження слідчі закрили.
Ще в одному кримінальному провадженні проводить досудове розслідування. Йдеться про зловживання владою та службовим становищем службовими особами МСЕК та ВЛК при Терцентрі комплектування і соцпідтримки під час підготовки та внесення відомостей до медичної документації.
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