На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
22 жовтня о 22:02 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить господарська споруда у с. Гута-Камінська Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Приборкувати займання прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Гута-Боровенська. На гасіння подали два водяних стволи. Ліквідували займання о 23:25. Потерпілих немає. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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