На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:08
22 жовтня о 22:02 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить господарська споруда у с. Гута-Камінська Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Приборкувати займання прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Гута-Боровенська. На гасіння подали два водяних стволи. Ліквідували займання о 23:25. Потерпілих немає. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Приборкувати займання прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Гута-Боровенська. На гасіння подали два водяних стволи. Ліквідували займання о 23:25. Потерпілих немає. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
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