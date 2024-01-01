На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Приборкувати займання прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Гута-Боровенська. На гасіння подали два водяних стволи. Ліквідували займання о 23:25. Потерпілих немає. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 жовтня о 22:02 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить господарська споруда у с. Гута-Камінська Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Приборкувати займання прибули вогнеборці 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Гута-Боровенська. На гасіння подали два водяних стволи. Ліквідували займання о 23:25. Потерпілих немає. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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