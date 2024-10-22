Очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу

Очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як планують організувати проведення медико-соціальної експертизи, якщо ліквідують МСЕК.

Триває громадське обговорення представленого МОЗ-ом декілька тижнів тому законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальну експертизу будуть проводити у кластерних та надкластерних лікарнях, пише LB.ua.

Це разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність, заявив міністр.

Ляшко додав, що звільнив керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям.

Щодо перевірок рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, то, за словами міністра, ситуація така: відбулися три раунди перехресних перевірок, під час яких переглянули понад 90 тисяч справ. Також МОЗ активізувало взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ.

Ще у квітні 2023 року Віктор Ляшко говорив, що МСЕК мають ліквідувати до 1 січня 2025 року.

Однак після скандалів із корупцією у МСЕК на Хмельниччині, а згодом появою інформацію про групи інвалідності для десятків прокурорів цієї області правоохоронні органи взялися за перевірки. Володимир Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО.

22 жовтня з’явився указ Президента про ліквідацію МСЕК до кінця року.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, яка робота ведеться у цьому напрямку та яку заміну хочуть створити.

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Теги: МСЕК, перевірки
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